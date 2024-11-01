Çocuk anıtta mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuk anıtta mahsur kaldı

Arnavutköy’de Şehitler Anıtı’na düşürdüğü parasını almak için giren bir çocuk, mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan çocuk anıttan çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, bir çocuk Şehitler Anıtı’na parasını düşürdü. Küçük çocuk parasını almak için girdiği anıt içerisinde ise mahsur kaldı.

anit1.jpg


Çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından çocuk kurtarıldı.

Küçük çocuğun elindeki parayı anıtın içerisine düşürdüğü daha sonrasında parayı almak için içeriye girdiğinde dar alanda sıkışıp hareket edemediği öğrenildi. Çocuğun anıttan çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Çocuk anıtta mahsur kaldı
Çocuk anıtta mahsur kaldı
Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti
72 gündür katili bulamayan Adalet görüntü sızdırmakla meşgul! Narin'in kemikleri sızladı
72 gündür katili bulamayan Adalet görüntü sızdırmakla meşgul! Narin'in kemikleri sızladı
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı aşka geldi! Sevgilisiyle soluğu Paris’te aldı
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı aşka geldi! Sevgilisiyle soluğu Paris’te aldı
Elazığ’da inanılmaz kaza: Araç yufka dükkânına girdi
Elazığ’da inanılmaz kaza: Araç yufka dükkânına girdi