Çocuk doktoru Asilhan Kılınçlı feci kazada hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da eşiyle tartıştıktan sonra sakinleşmek için aracından inen Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı, başka bir aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Doktor, Beylikdüzü'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, İstanbul Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü E-5 Esenyurt mevkiinde yaşanmıştı. İddiaya göre Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı araç içinde eşiyle tartıştıktan arabasından indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış dün ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kılınçlı'nın cenaze namazı bugün öğlen namazına müteakip Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Kılınçlı'nın çok sayıda seveni ve yakını katıldı. Doktor Kılınçlı'nın eşinin ise namazda uzun süre göz yaşı döktüğü görüldü.

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Çocuk doktoru Asilhan Kılınçlı feci kazada hayatını kaybetti!

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