Çocuk felcine ümit ışığı

Çocuk felci hastalığında yeni gelişme. İşte ayrıntılar...

Filiz Kıral KAYNAK: AA
Çocuk felcine ümit ışığı

Bangladeşli bilim insanları ağız yoluyla alınabilen çocuk felci aşısı geliştirdi.İlk kez aşılanacak yeni doğan çocuklarda yüzde 99 koruyucu antikor geliştiren ve ağızdan alınabilen çocuk felci aşısı devrim niteliği taşıyor.


Bangladeşli bilim insanları ağız yoluyla alınabilen çocuk felci aşısı geliştirdi.İlk kez aşılanacak yeni doğan çocuklarda yüzde 99 koruyucu antikor geliştiren ve ağızdan alınabilen çocuk felci aşısı devrim niteliği taşıyor.

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın finanse ettiği ve katılımcısı olduğu yeni çalışma, Dakka merkezli Bangladeş Uluslararası İshal Hastalıkları Araştırma Merkezi (ICDDR,B), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Seul'deki Uluslararası Aşı Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütüldü. Araştırma ve çalışma çerçevesinde geliştirilen ağız yoluyla alınabilen aşının kullanımına Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onay verdiği duyuruldu.

Tip 2 çocuk felci virüsü olarak bilinen çocuk felcine karşı yeni geliştirilen aşının, ilk kez aşılanacak yeni doğanlarda yüzde 99 koruyucu antikor geliştirdiği görüldü.

HAMİLELER KULLANILDI

Bangladeş'te yapılan çalışma kapsamında, Eylül 2020'den Ağustos 2021'e kadar aşının 2'nci aşama denemesi yapıldı. 327 kadına iki doz aşı ya da plasebo verilerek sonuçlarda kadınların 325'inin hastalığa karşı bağışıklık oluşturduğu vurgulandı. ICDDR,B'de Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Dr. K. Zaman, AA muhabirine, "Bu, hamileliğin son üç ayında anne ve bebekleri üzerinde yapılan ilk çalışma olup ilk kez bir oral aşının güvenli olduğunu aynı zamanda da yüzde 99 antikor ürettiğini gösteriyor." Diye açıklama yapıldı. 450 milyondan fazla aşı dozunun onaylandığını söyleyen Zaman, "Yeni oral çocuk felci aşısı, risk altındaki topluluklarda çocuk felci bulaşma riskini durdurmak için en çok aşılanması gereken yaş grubunda güvenli ve bağışıklık kazandırıyor.” diye konuştu.

CDC'ye göre, dünya çapında çocuk felci vakalarının sayısı 1988'de yaklaşık 350 bin iken 2021'de 6'ya düştü. Çalışma, hakemli tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı.

AA

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