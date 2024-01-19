Çocuk Hastanesi'ndeki tek çocuk hekimi istifa etti. Giderlerse gitsinler denmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Çocuk Hastanesi'ndeki tek çocuk hekimi istifa etti. Giderlerse gitsinler denmişti
Kamu hastanelerinde, hekim yokluğu büyüyor. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde, hematoloji bölümünün tek doktoru istifa etti, hastanenin hematoloji bölümü kapandı.

AKP’nin “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin, yurtdışına beyin göçü devam ediyor, kamu hastanelerinde istifalar giderek artıyor. Önceki günlerde, hekim eksikliğinin yaşandığı hastanelere bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin Çocuk Hematolojisi Bölümü’nün tek hematoloji doktoru Sinan Akbayram istifa etti ve özel bir hastaneye gitti. Böylece kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastanede hematoloji bölümü kapandı.

HEKİM YOKLUĞU KRİZİ BÜYÜYOR

2023’te 3 bin 25 hekim, yurtdışında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) iyi hal belgesi başvurusu yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın giden hekimlerin yerlerini doldurabilmek için açtığı kadrolar ise boş kaldı. Açılan 1073 kişilik kadroya sadece 118 kişi başvurdu.

Açılan kadroların yalnızca yüzde 11’i dolarken, birçok ilde çeşitli branşlarda sağlık hizmeti sunulamıyor.

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‘‘İSTİFALAR ARTACAK”

2016 yılında, ayda ortalama 83 uzman doktor istifa ederken 2023 yılında bu sayı 224’e çıktı. İstifaların sürekli arttığını ifade eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “2022’de aylık istifa edenler, 2016’nın yaklaşık üç katı. 2023’te de oransal olarak artış olduğunu tahmin ediyoruz.” dedi.

Hekimlerin kamu hastanelerinden istifasının 3 kat artmasının, her geçen hekime duyulan ihtiyacı arttıracağını ifade eden Yalçınkaya, hekimlerin engellenemez bir biçimde kamudan ayrılacağını vurguladı.

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