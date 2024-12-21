Çocuk işçi 4. kattan düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuk işçi 4. kattan düştü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, klima montajı yapan 15 yaşındaki çocuk işçi pencere mermerinin kırılması üzerine 4. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Hacıarmağan Mahallesi’ndeki bir iş merkezinin 4. katında bir iş yerinde klima montajında çalışan 15 yaşındaki M.C., pencere mermerinin kırılması sonucu iş merkezi bitişiğindeki apartmanın 1. katındaki boşluğa düştü.

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İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından apartmanın 1. katından çıkılarak düştüğü yerden alındı.

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Apartmandan çıkarılarak ambulansa alınan M.C., yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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