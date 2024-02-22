Çocuk müstehcenliğiyle mücadele: 10 ilde eş zamanlı ‘Sibergöz 22’ operasyonu

Kaynak: AA
Çocuk müstehcenliğiyle mücadele: 10 ilde eş zamanlı ‘Sibergöz 22’ operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen “Sibergöz-22” operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en hassas oldukları konuların başında çocukları korumak geldiğini belirterek, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.” ifadesini kullandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik operasyon, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

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Bu operasyonlar kapsamında, “Telegram” mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapıldığı, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, 15 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

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