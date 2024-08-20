Çocuk parkında cinsel içerikli video izleyen şahsa meydan dayağı

Kocaeli'de yarı çıplak bir vaziyette cinsel içerikli video izlediği iddia edilen bir şahıs vatandaşlarca darp edildi.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde vatandaşlar tarafından hırpalanan şahsın yüzünü gizlemeye çalıştığı görülüyor.

Görüntüyü çeken vatandaş ise, "Bu arkadaş Cumhuriyet parkında çocukların oynadığı parkta uygunsuz bir vaziyette cinsel içerikli video izlerken yakalandı. Telefonu elimizde" ifadelerini kullandı.

X'te paylaşılan görüntülerden sonra birçok kullanıcı videonun altına adeta yorum yağdırdı. Birçok kullanıcı vatandaşların şahsa gösterdiği şiddeti haklı bulurken bir kullanıcı da "az bile yapılmış" ifadelerini kullandı.