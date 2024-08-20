Çocuk parkında cinsel içerikli video izleyen şahsa meydan dayağı

Düzenleme: Simge Dal
Çocuk parkında cinsel içerikli video izleyen şahsa meydan dayağı

Kocaeli'de iddiaya göre, çocuk parkı yakınlarında cinsel içerikli video izleyen şahsa, vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.

Kocaeli'de yarı çıplak bir vaziyette cinsel içerikli video izlediği iddia edilen bir şahıs vatandaşlarca darp edildi.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde vatandaşlar tarafından hırpalanan şahsın yüzünü gizlemeye çalıştığı görülüyor.

Görüntüyü çeken vatandaş ise, "Bu arkadaş Cumhuriyet parkında çocukların oynadığı parkta uygunsuz bir vaziyette cinsel içerikli video izlerken yakalandı. Telefonu elimizde" ifadelerini kullandı.

X'te paylaşılan görüntülerden sonra birçok kullanıcı videonun altına adeta yorum yağdırdı. Birçok kullanıcı vatandaşların şahsa gösterdiği şiddeti haklı bulurken bir kullanıcı da "az bile yapılmış" ifadelerini kullandı.

hrtghrt.jpg

fgsdfg.jpg

reyer.jpg

hdrftgh.jpg

sdaf.jpg

gdfgsd.jpg

Öne Çıkanlar
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Son Haberler
İsrail, Gazze'de pazar yerini vurdu: 9 ölü Dünya
İsrail, Gazze'de pazar yerini vurdu: 9 ölü
Eren Erdem CHP'den istifa etti. Partiden ihracı istenmişti Gündem
Eren Erdem CHP'den istifa etti. Partiden ihracı istenmişti
Kutlu Parti Genel Başkanı Halaçoğlu Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri’ne katıldı Gündem
Kutlu Parti Genel Başkanı Halaçoğlu Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri’ne katıldı
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Flaş Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş detayı Spor
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Flaş Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş detayı
TFF Ali Koç'a acımadı. Olaylı Göztepe Fenerbahçe maçının disiplin sevkleri açıklandı Spor
TFF Ali Koç'a acımadı. Olaylı Göztepe Fenerbahçe maçının disiplin sevkleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı