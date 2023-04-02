Çocuk parkı alev alev yandı. Yangın yakındaki otoparka sıçradı

İstanbul Sancaktepe'de, bir oyun parkında yangın çıktı. Parkta bulunan çocukların yaktığı ateş kısa sürede büyüdü. Parkın bir bölümü yanarken alevler parkın bitişiğindeki binanın otoparkına sıçradı.

Otopark önünde park halinde olan servis minibüsü zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken oyun parkı kullanılmaz hale geldi.

Parkın alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile fotoğraflanırken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Parka konulan sünger yatağın yandığını söyleyen mahalle sakini "Ben dumanı gördüm pencereden. Sonra dışarı baktığımda alevler sarmıştı parkı. Parka sünger yatak koymuşlardı çok alev çıktı. Parktaki plastik oyuncaklar tutuştu. Sonra eve sıçradı. Çocukların olduğu söyleniyor. Yaralı yok. Park zarar gördü, garajda araba yoktu. Komşumuzun garajı yandı." dedi. (DHA)