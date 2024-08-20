Çocuk parklarındaki gizli tehlike ortaya çıktı! Anne babalar dikkat

Şehir yaşamının yoğunluğunda, binaların gölgesinde sıkışan çocuklar için birer kaçış noktası olan çocuk parkları, çocuklar için büyük tehlike taşıyor.

Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, oyun parklarının sanıldığı kadar masum olmadığını ifade ederek, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, "Açık hava ortamlarında güvenli görülen oyun parklarında, dolaylı kontaminasyon ve yetersiz bakım nedeniyle çocuklar ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilir" diyerek çocukların sağlığını korumak adına ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususları paylaştı.

"ÇOCUKLAR BAKTERİYEL, VİRAL VE MANTAR ENFEKSİYONLARINA YAKALANABİLİR"

Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver “Parklar pek çok nokta indirekt kontaminasyon riski taşıyor. İndirekt kontaminasyon enfekte bireyle direkt temas etmeden çocukların oyun alanlarındaki temas ettiği yapılar (salınacak, kaydırak, tahterevalli ve tutunma alanları) aracılığı ile dolaylı yoldan enfekte olmalarıdır. Bu konuda ebeveynler önlem almazsa çocuklar temas yoluyla bulaşan pek çok bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarına yakalanabilir” dedi.

"BAKIMI VE DEZENFEKSİYONUNUN DÜZENLİ YAPILMASI GEREKMEKTE"

Alver, aynı zamanda bakımı yapılmayan çocuk oyun alanlarından paslı çivi, demir ve kırık cam malzemelerin çocuğu yaralaması ve deri bütünlüğünü bozması ile tetanoz, kuduz başta olmak üzere kan yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonların bulaş riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğine değindi. Alver, “Bu nedenle yaralanmalara bağlı gelişebilecek enfeksiyon risklerine karşı çocuk oyun alanlarının bakımı ve dezenfeksiyonunun düzenli yapılması gerekmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

"BAĞIRSAK PARAZİTİ BULAŞTIRIYOR"

Diğer yandan kedi, köpek, fare, kirpi gibi hayvanların çocuk oyun alanlarına dışkı yoluyla Toxoplasma gondii başta olmak üzere pek çok bağırsak parazitini bulaştırdığını söyleyen Ada Alver “Çocukların kum ve toprakla teması sonrası ellerini ağzına götürmesi neticesinde bu bağırsak parazitleri fekal-oral yolla çocukların bağırsaklarına yerleşerek karın ağrısı, şişkinlik, ishal, halsizlik gibi belirtilere neden olmakta ve tedavi edilmezse daha ciddi semptomlara neden yol açabilmektedir” diye konuştu.

İpek Ada Alver son olarak tavsiyelerde bulunduğu konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

Çocuklar oyun parklarında oynadıktan sonra özellikle el hijyenine dikkat etmeli, sık sık banyo yaptırılmalı, ellerin ve yere düşen emziklerin dezenfekte edilmeden direkt ağza teması engellenmeli, mümkünse parkta giydiği kıyafetler ayrı olacak şekilde daha yüksek sıcaklıklarda yıkanmalı, paslı çivi batması ya da cam kesmesi gibi yaralanma durumlarında pansuman yapılmalı ve bu tarz yaralanmalarda en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek yara bakımının yanında tetanoz ve kuduz riskine karşı koruyucu önlemler alınmalı.