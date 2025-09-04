Çocuk psikolojisi alarmı! Okulun ilk günü için kritik uyarılar

Bilimsel araştırmalar da bu uyarıyı destekledi. Örneğin, Child Mind Institute'un 2024 raporuna göre, okul başlangıcındaki kaygı belirtileri erken fark edilmezse, çocukların akademik başarısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebiliyor.

Ebeveynler, bu kritik günde çocuklarının duygusal sağlığını korumak için uzman tavsiyelerine kulak vermeli.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca çocuk okul sıralarına dönerken, ebeveynler de bu yeni başlangıçta çocuklarının psikolojik adaptasyonunu yakından izlemek zorunda.

Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) verilerine göre, okul çağındaki çocukların yüzde 7-10'u ayrılık kaygısı veya genel anksiyete bozukluğu yaşıyor ve bu oran, ilkokulun ilk haftalarında zirveye ulaşıyor.

İngiliz Psikoloji Topluluğu'ndan (BPS) erken çocukluk eğitim psikoloğu Dr. Abigail Wright, ebeveynlere şu kritik uyarıyı yaptı:

"Okula başlamak, hem çocuklar hem de ebeveynler için duygusal bir ayrılık anı. Bu süreçte çocukların güvende ve sevildiğini hissetmesi, adaptasyonlarını hızlandırır; aksi takdirde, tuvalet kazaları veya regresyon gibi belirtiler ortaya çıkabilir."

Wright'ın BPS raporunda vurguladığı gibi, ebeveynlerin sabırlı olması ve çocuğun duygularını ifade etmesine fırsat vermesi, bu zorlu dönemi kolaylaştırdı.

Bilimsel çalışmalar da okulun ilk günü kaygısının yaygınlığını doğruladı. Rutgers Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada, Vanessa LoBue ve ekibi, anaokulu veya ilkokula başlayan çocukların yüzde 20'sinin yeni ortam, yeni insanlar ve rutin değişikliklerine karşı zorlandığını tespit etti.

Araştırma, ebeveynlerin çocuklarının mizacını (temperament) dikkate almasını vurguladı:

"Kolay uyum sağlayan çocuklar için geçiş sorunsuz olabilir, ancak hassas mizaçlı olanlar için ön hazırlık şart."

Benzer şekilde, Child Mind Institute'un anksiyete raporunda, Rachel Busman PsyD gibi uzmanlar, ebeveynlerin kendi streslerini yönetmesinin çocuklara yansıdığını belirtti:

"Ebeveynler sakin kaldığında, çocuklar da yeni rutine daha hızlı adapte oluyor."

Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden çocuk psikoloğu Amie Duncan PhD, haftalar öncesinden okul rutini kurmayı önerdi:

"Okul öncesi 1-2 hafta erken kalkma, kahvaltı ve giyinme provaları yapın; bu, ilk gün şokunu azaltır."

Duncan'ın çalışmasında, bu tür rutinlerin çocukların kaygı düzeyini yüzde 30 azalttığı belirtildi.

Scholastic'in raporunda, Connecticut'ta 3. sınıf öğretmeni Heather O'Connor'un tavsiyesi dikkat çekti:

"Ebeveynler, çocuğun öğretmeniyle önceden iletişime geçsin; bu, hem endişeleri paylaşmak hem de güçlü bir ilişki kurmak için ideal."

O'Connor, ailelerin çocuklarıyla kitap okuyarak duyguları paylaşmasını teşvik etti. Örneğin, Sofia Sanchez'in "You Are Enough" kitabı gibi eserler, aidiyet duygusunu güçlendirdi.

Youth Villages'tan uzman Ashley Mills ise, raporunda ebeveynlere şu kritik uyarıyı yaptı:

"Okul malzemelerinin tam olması, çocuğun özgüvenini artırır; eksiklik utanç yaratabilir ve yılı olumsuz etkileyebilir."

Mills, okul ziyaretlerini ve beklentileri önceden belirlemeyi vurguladı. Benzer şekilde, BPS'nin rehberinde Dr. Wright, ebeveynlerin çocuğun duygusal check-in'lerini (örneğin, şarkı veya sanat yoluyla) yapmasını önerdi:

"Sabırlı olun; okul başlangıcında tuvalet kazaları normaldir, ama destekleyici bir yaklaşım şart."

Walkup ve ekibinin multisite RCT'si, bilişsel davranışçı terapi (CBT) gibi erken müdahalelerin kaygıyı azalttığını gösterdi. Ebeveynler için de bu dönem zorlayıcı olabilir.

LoBue, "Ebeveynler kendi duygularını yönetmeli; sakinlikleri çocuklara yansır" dedi.

Child Focus'un rehberi, profesyonel destekle çocukların sosyal becerilerini geliştirmenin önemini vurguladı. Uzmanlar, erken farkındalığın uzun vadeli başarıyı getirdiğini belirtti.