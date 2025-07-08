Çocuk sağlığında gizli düşman! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Çocuklarda en sık karşılaşılan cerrahi sorunlardan biri olan kasık fıtığı, özellikle erkek çocuklarda yaygın görüldü.

Karın içindeki organların kasık bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkmasıyla oluşan bu durum, genellikle doğuştan gelen bir problem olarak ortaya çıktı.

Uzmanlar, kasık fıtığının erken teşhis edilmemesi durumunda bağırsak tıkanıklığı, organ kaybı ve hatta hayati riskler gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.

Son bilimsel araştırmalar ve dünya çapında uzman görüşleri, bu rahatsızlığın ciddiyetini ve tedavi süreçlerini bir kez daha gündeme taşıyor.

KASIK FITIĞI NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Kasık fıtığı, karın içindeki organların veya dokuların, karın duvarındaki bir açıklıktan dışarı çıkmasıyla karakterize edilen bir sağlık sorunu. Özellikle erkek bebeklerde, anne karnında testislerin kasık kanalından yumurta keselerine inmesi sırasında bu kanalın kapanmaması, fıtık oluşumuna zemin hazırladı.

Kız çocuklarında ise bu durum daha nadir görülse de, rahmi destekleyen bağların geçtiği kasık kanalındaki açıklıklar risk oluşturabildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. David Hackam, kasık fıtığının genellikle doğumsal bir problem olduğunu belirtti:

“Erkek bebeklerde kasık kanalı, doğumdan sonra kapanmazsa, karın içindeki organlar bu açıklıktan dışarı çıkabilir. Prematüre doğan veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bu risk daha yüksek.”

Hackam, aile öyküsünde kasık fıtığı olan çocuklarda riskin %11,5’e kadar çıkabileceğini vurguladı.

Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre, kasık fıtığı her 100 erkek çocuğun yaklaşık 3’ünde görülüyor ve prematüre bebeklerde bu oran %30’a kadar yükselebildi.

BELİRTİLER: AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN İŞARETLER

Kasık fıtığının en belirgin belirtisi, kasık bölgesinde veya erkek çocuklarda yumurta keselerinde görülen şişlik. Bu şişlik, genellikle çocuk ağladığında, öksürdüğünde veya ıkındığında daha belirgin hale geliyor ve dinlenme sırasında kaybolabiliyor. Ancak, şişliğin sürekli hale gelmesi veya içeri itilememesi, “boğulmuş fıtık” olarak bilinen ciddi bir komplikasyonun habercisi olabilir.

Boğulmuş fıtık, bağırsak veya yumurtalık gibi organlara kan akışının kesilmesiyle doku hasarına ve acil cerrahi gereksinimine yol açtı.

Uzmanlar, ailelerin dikkat etmesi gereken belirtileri şöyle sıraladı:

“Kasıkta ağrısız bir şişlik, huzursuzluk, kusma veya dışkı yapamama gibi belirtiler, fıtığın acil bir durum haline geldiğini gösterebilir. Bu durumda vakit kaybetmeden bir çocuk cerrahına başvurulmalı.”

İngiltere’deki Great Ormond Street Hastanesi’nden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Paolo De Coppi, boğulmuş fıtıkların özellikle 6 aydan küçük bebeklerde %40’a varan oranlarda görülebileceğini ve bu durumun organ kaybına yol açabileceğini belirtti.

TANI VE TEDAVİ: CERRAHİ MÜDAHALE ŞART

Kasık fıtığının tanısı genellikle fiziksel muayene ile konuldu. Uzmanlar, şişliğin varlığını kontrol etmek için çocuktan öksürmesini veya ıkınmasını isteyebiliyor. Gerektiğinde ultrason, BT veya MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak fıtığın büyüklüğü ve konumu detaylı bir şekilde incelendi.

Tedavi konusunda ise tek etkili yöntem cerrahi müdahale. İlaç tedavisi veya kendiliğinden iyileşme gibi bir seçenek bulunmadı.

Cerrahi, genellikle genel anestezi altında gerçekleştiriliyor ve açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemlerle yapılabiliyor. Açık cerrahide, kasık bölgesinde küçük bir kesi yapılarak fıtık kesesi kapatılıyor. Laparoskopik yöntemde ise göbek bölgesinden yapılan küçük kesilerle kamera ve özel aletler kullanılarak işlem tamamlandı.

Uzmanlar, laparoskopik yöntemin avantajlarını şöyle açıkladı:

“Kapalı cerrahi, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve estetik açıdan daha az iz bırakıyor. Ayrıca, her iki kasık kanalını aynı anda kontrol etme imkanı sunarak iki taraflı fıtıkların tek seansta tedavi edilmesini sağlıyor.”

Uluslararası bir meta-analiz, laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye kıyasla iyileşme süresini %30 oranında kısalttığını ve komplikasyon riskini azalttığını ortaya koydu. Ancak, her iki yöntemde de nüks oranı %1’den az.

UZMANLARDAN AİLELERE ÖNERİLER

Uzmanlar, kasık fıtığının erken teşhis ve tedaviyle tamamen düzeltilebilen bir sorun olduğunu vurguluyor. Ancak, “geçer” düşüncesiyle tedaviyi ertelemenin ciddi riskler doğurabileceği konusunda uyarıyorlar

Uzmanlar, ailelere şu çağrıda bulundu:

“Çocuğunuzun kasık bölgesinde tekrarlayan veya geçmeyen bir şişlik fark ederseniz, hemen bir uzmana başvurun. Erken müdahale, komplikasyon riskini ortadan kaldırır.”

Ailelerin, özellikle prematüre doğan veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde kasık fıtığı riskine karşı daha dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde doktor tavsiyelerine uyulması, iyileşme sürecini hızlandırdı.

Çocukların ağır fiziksel aktivitelerden 6-8 hafta kaçınması ve bol lifli gıdalar tüketerek kabızlıktan korunması önerildi.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Kasık fıtığı, çocuklarda sık görülen ancak doğru müdahaleyle kolayca tedavi edilebilen bir sağlık sorunu. Küçük bir şişlik gibi görünse de, ihmal edildiğinde ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, erken teşhis ve cerrahi tedavinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ailelerin bilinçli ve dikkatli olması, çocuklarının sağlığını korumada kritik bir rol oynadı.