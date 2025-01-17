Çocuk sahibi olmayanlar yandı! Vergi her an gelebilir

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, 2020 yılında bu konuya değinmiş ve çocuk yapmayanlardan ekstra vergi alınması gerektiğini savunmuştu. Ancak, Tezel yazısının sosyal medyada "Mevlüt Tezel gençlerden vergi alınsın" şeklinde yanlış anlaşıldığın ve tartışma başlattığını söyledi. Tezel, ‘Sarp Levendoğlu gibilerden daha çok vergi alınmalı’ başlıklı yazısında bu konuyu tekrar dile getirdi.

Tezel, o yazısında ünlü oyuncu Levendoğlu gibi bireysel yaşamı tercih edenlerin arttığını, Türkiye'deki düşük doğum oranları ile bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Tezel bugünkü yazısında ise birçok insanın artık kariyerlerine odaklandığını, dünyayı dolaşmayı çocuk sahibi olmaya tercih ettiklerini yazarak bireysel hareket eden çocuk sahibi olmayanlardan vergi alınmasını istedi.

İşte Mevlüt Tezel'in yazısı:

Hiç çocuk yapmayıp, dertten tasadan uzak bir şekilde kendini yıpratmadan yaşam süresini uzatan Sarp Levendoğlu gibi yetişkin bekarların emekli maaşını kim çalışarak ödeyecek?

Huzur evlerinde bekârlara kim bakacak?

Gerekli işçi gücünü kim sağlayacak?

Tabii ki, aile olmanın zorluk ve sorumluluklarını göze alan çiftlerin çocukları...

Düşük ya da orta gelirli çiftler, çocuk yaparak aslında bir anlamda kapitalist sistemin devamını da güvenceye alıyorlar.

Ve bu sistem faturayı hep çocuklu ailelere çıkarıyor!

Bekâr ve çocuksuz çalışanlar ile evli ve çocuklu çalışanlar, aşağı yukarı aynı oranda vergiye tabi tutuluyor.

Bu vergi anlayışıyla Avrupa'da son 20 yılda doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke olan Türkiye'de doğum oranları artırılamaz!

ABD'de de bekâr biri, yüzde 16 vergi öderken, aile kurduğu zaman bu oran yüzde 4.1'e düşüyor.

Türkiye'de ise bu oranlar bekâr birisi için yüzde 13.3, evli için yüzde 11.4...

Bu oran, çocuk sahipleri için daha aşağıya çekilmeli.

Almanya'da 9 bin Euro'ya kadar olan gelirler vergilendirme dışı bırakılırken; evliler için söz konusu miktar iki katına çıkıyor.

Buna ilave olarak her bir çocuk için 7 bin 600 Euro gelir de ayrıca vergilendirme dışı bırakılıyor.

Hesap ve örnekler ortada.