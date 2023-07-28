Çocuk sürücü ağaca çarptı. 2 arkadaşının durumu ağır

Konya'da 16 yaşında direksiyona geçerek makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Çocuk sürücü ağaca çarptı. 2 arkadaşının durumu ağır

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Bosna Hersek Mahallesi istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A.T. idaresindeki 43 B 1204 plakalı otomobille sürat yapıp makas atmaya başladı.

M.A.T direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjde bulunan ağaca süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru koparak savuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan 15 yaşındaki E.C. ile 15 yaşındaki M.R.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan E.C. ile M.R.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hurdaya dönen araç emniyet otoparkına kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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