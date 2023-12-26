Çocuk sürücü kazaya karıştı. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Çocuk sürücü kazaya karıştı. 2 yaralı
13 yaşındaki çocuğun sürdüğü araç kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur Gölbaşı’nda meydana gelen kazaya 13 yaşındaki bir çocuğun sürdüğü otomobil sebebiyet verdi. Sokağın kesişim noktasından meydana gelen kazada 13 yaşındaki Umut’un sürdüğü otomobil ile 41 yaşındaki İsmet O. Hakimiyetindeki oto kurtarıcı aracı çarpıştı.

Çocuk sürücünün otomobili kaza sonrasında devrilirken oto kurtarıcının içindeki İsmet O. İle Şerife O. Yaralandı.

Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen yetkililer yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobiller otoparka çekilirken yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi geçildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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