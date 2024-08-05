Çocuk tecavüzcüsü voleybolcuya büyük protesto. Olimpiyattan kaçtı

Çocuk tecavüzcüsüne protesto

Hollandalı voleybolcu Steven van de Velde, İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki bir çocukla sosyal medya hesabından tanışmış, ardından Amsterdam'dan Londra'ya gitmişti.

Daha sonra sporcunun 12 yaşındaki İngiliz kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Van de Velde, 12 yaşındaki bir İngiliz kıza karşı işlediği üç tecavüz suçunu kabul etmesinin ardından, 2016 yılında dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezasının 12 ayını çekmesinin ardından Hollanda'ya nakledilmiş, bir ay sonra da serbest bırakılmıştı.

Hollandalı voleybolcu 2018'de NOS'a verdiği bir röportajda suçu üstlendiğini vurgulamış ve "Sonuçlarına katlanmak zorundayım. Bu hayatımın en büyük hatasıydı" demişti.

Steven van de Velde, Paris Olimpiyat oyunlarındaki ilk maçına 28 Temmuz'da İtalya karşısında çıktı, fakat hüküm giymiş çocuk tecavüzcüsü, kalabalığa tanıtılırken yuhalamalarla karşılandı.

29 yaşındaki oyuncu protestoların daha da büyümesinin ve geniş kitleler tarafından sürekli yuhalanmasının ardından olimpiyattan çekildi ve Fransa'dan ayrıldı.

Alman voleybol oyuncusu Kim Behrens ile evli olan Hollandalı'nın bir de çocuğu bulunuyor.