Çocuk yaşta evliliği yasakladılar

Geçen ay parlamentoda kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanlığına sunulan teklif, Bio tarafından da onaylandı.

Bio, yasayı onayladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve eşi Fatima Maada Bio’nun, kadın haklarının savunulduğu bir Sierra Leone inşa etmek istediğini belirtti.

Bio, gelecekteki kız çocuklarının korunduğu, eşit olduğu ve güçlendirildiği bir Sierra Leone vizyonuna inandığını ifade etti.

Onaylanan yasayla, bundan sonra ülkede 18 yaşından küçük kızlarla evlenme suçuna karışanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre, Sierra Leone’de kızların üçte biri 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor. Ülkede, erken yaşta evlendirilen yaklaşık 800 bin kız çocuğu bulunuyor. Bunlardan 400 bini ise 15 yaşından önce evlendirilmiş. Sierra Leone’de çoğu kız çocuğu yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor. Bazı aileler, maddi durumlarını iyileştirmek veya borçlarını kapatmak amacıyla kız çocuklarını küçük yaşta evlendiriyor.