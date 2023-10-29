Çocuklar balık yakalamak isterken gölete düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elleriyle balık yakalamak isterken gölete düşen kardeşleri, boğulmaktan son anda babaları kurtardı.

KAYNAK: İHA
Çocuklar balık yakalamak isterken gölete düştü

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Suriye uyruklu aile, piknik yapmak için gölet kenarına gitti.

9 yaşındaki Ziyad Hacisa ve kardeşi 5 yaşındaki İbrahim Hacisa, birlikte gölet kenarında gezmeye başladı. İbrahim Hacisa (5) gölette gördüğü balığa bakmak isterken gölete düştü.

Kardeşinin gölete düştüğünü gören Ziyad Hacisa da (9) onu kurtarmak isterken gölete düştü. Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Ali Hacisa, hemen suya atladı.

İki çocuğunu sudan kurtaran baba, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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