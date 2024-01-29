Çocuklar büyük tehlikede. Türkiye Avrupa’da birinci oldu 1 yılda 40 kat arttı

Çocuklarda bir dönem sıklıkla görülen kızamık hastalığının 1990’lı yıllarda yapılan aşılama çalışmaları ile adeta kökü kazınmıştı. Ancak koronavirüs salgını döneminde aşıya karşı tereddütlerin ortaya çıkması ve kızamık aşısı yaptıranların sayısındaki büyük düşüş hastalığın yeniden hortlamasına neden oldu.

Fox Haber'e konuşan Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı "Ne yazık ki son bir yıldır bir kızamık salgınıyla karşı karşıyayız. 2022 öncesi 0'la 10 arasındaydı 2022-2023 senelerinde toplam 127 olan vaka sayısı 2023 aralık ayında 4 bin 584'e çıktı. Yani 40 kat arttı." dedi.

Bu sayılarla Türkiye, Avrupa'da kızamık vakalarının en çok görüldüğü ülke konumuna geldi.

DSÖ'DEN UYARI GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artıştan dolayı Türkiye'yi uyardı.

Okul çağı aşısı olan kızamık aşısının pandemi döneminde yapılmadığı belirtilirken, aileler okulda yapılacağını düşünerek çocuklarını aile sağlığı merkezlerine götürmedi. Uzmanlar, eksik aşı nedeniyle kızamık vakalarında büyük bir artışın yaşandığına işaret etti.

"3 MİLYONA YAKIN ÇOCUK AŞISIZ GRUPTA KALDI"

Dr. Kırımlı "Aşıya karşı bir tereddüt oldu. Okullarda yapılıyordu diye. Bu sebeple 3 milyona yakın çocuk bu ara grupta kaldı. Bizler yaz aylarında bu aileleri, tek tek arayarak aile sağlığı merkezlerine davet ettik. Gelenlerin aşılarını tamamladık ama yine de bu aşı tereddütü bir nebze de olsa bizleri engelliyor." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmen girişi ve pandemide başlayan aşı karşıtlığının da kızamık vakalarını artırdığını savunan uzmanlar, salgın yüzünden endişeli. Uzmanlar, kızamığın ölümcül olabilen tehlikeli bir hastalık olduğunun altını çiziyor.

UZMANLARDAN AŞI ÇAĞRISI GELDİ

2 doz olarak kızamık aşısı salgına karşı çocukları yüzde 100 oranında koruduğunu belirten uzmanlar, söz konusu aşının ücretsiz olarak yapıldığını da hatırlatıyor

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek ateş

Vücutta döküntü

Gözde sulama

Burun alıntısı