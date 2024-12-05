Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! O anları böyle ölümsüzleştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Havuç karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay evleniyor. Kızılay, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u büyüdü evlenme kararı aldı. Oyunculuğa uzun bir süre ara veren ünlü oyuncu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlilik teklifi etti.

PARİS'TE ROMANTİK ANLAR

Video çektiği sırada teklifte bulunan Kızılay, o anları videoya çekerek ölümsüzleştirdi.

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"KÜÇÜK HAVUÇ BÜYÜMÜŞ"

Furkan Kızılay evlilik teklif ettiği anı sosyal medya hesabında paylaştı.

Sevenlerinden tebrik mesajı alan Kızılay, "Küçük havuç büyümüşte evleniyor" yorumları yapıldı.

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'İYİ Kİ SEN HEP SEN’

Kızılay paylaştığı gönderiye "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notu düştü. Tutku Yılmaz ise evlilik teklifi yüzüğünü kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı.

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FURKAN KIZILAY KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun oldu. Kızılay'ın annesin adı Mine babasının adı ise Emin.

Kızılay 'Çocuklar Duymasın'da Emre (Havuç) karakterini canlandırarak adını duyurdu.

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