Çocuklar için renkli beslenme tüyoları

Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklar için renkli beslenme tüyoları
Çocuklara yemeği sevdirmek kolay. İşte o tavsiyeler

Yemek yemeyi oyuna dönüştürmek ve tabakları ilgi çekici hale getirmek mümkün? İşte detaylar...

TABAKLARDA AYNI RENK SEBZE VE MEYVELER

Mor ve kırmızı renkli sebze ve meyveler yüksek antioksidan içerir ve çocukların dikkatini çeker.
Mor havuç, Üzüm, Ahududu, Böğürtlen, Yaban mersini ve domates gibi renkli besinleri bir tabağa koyup "Önce mor olanları bitirelim." veya “Kırmızı olanlarla başlayalım." gibi cümleler çocukların ilgisini çeker.
K vitamini içeren ve lif oranı yüksek brokoli, ıspanak, kabak, taze fasulye yeşil renkli besinler, C vitamini zengini ananas, portakal, mandalina gibi sarı ve turuncu renkli besinler bir araya getirilebilir.

ÇOCUKLARIN SEVDİĞİ RENKLER

Sebze ve meyvelerle çocuğunuzun sevdiği bir hayvanı ya da sevdiği bir şekli tabğa yansıtabilirsiniz. Sözgelimi, turuncu mandalinalardan balık, sarı portakallardan güneş ya da mor havuçlardan araba ilgi çekecektir.

BİRLİKTE HAZIRLAYIN

Çocuklar anne babalarıyla mutfakta vakit geçirmeyi severler. Bu fırsatı onlara sunmanızda büyük yarar olacaktır. Çocuk bu şekilde yemeye daha çabuk alışacaktır.

RENKLİ BESİNLER RENKLİ TABAKLAR

Rengarenk sebze ve meyveleri tüketebilmesi için çocuğunuzla birlikte seçtiğiniz rengarenk tabaklar yapıp masasına koyabilirsiniz.

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