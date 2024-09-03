Çocuklar yürekleri ağıza getirdi. Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Kaynak: İHA
Çocuklar yürekleri ağıza getirdi. Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Aksaray’da beyaz eşya yüklü bir kamyonetin kasasında tehlikeli bir yolculuk yapan 3 çocuk, görenleri dehşete düşürdü. Ankara Caddesi’nden Atatürk Bulvarı’na doğru ilerleyen kamyonetin üzerinde tehlikeli şekilde seyreden çocuklar, bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.

Aksaray'da Ankara Caddesi'nden Atatürk Bulvarı yönüne seyreden beyaz eşya yüklü bir kamyonetin kasasında tehlikeli bir manzara, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kamyonetin kasasında yolculuk eden 3 çocuk, adeta ölümle burun buruna geldi. İki çocuk, kasadaki eşyaların üzerinde dengede kalmaya çalışırken, bir diğer çocuk ise kamyonetin kasasına asılı vaziyette yolculuk yaptı.

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Durumu fark eden bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla bu tehlikeli anları kayda aldı. Görüntülerde çocukların tehlikeli bir şekilde yolculuk ettiği, herhangi bir düşme anının an meselesi olduğu net bir şekilde görüldü. Dakikalarca bu şekilde trafikte ilerleyen kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti. Kamyonetin plakası tespit edilerek, sahibine 5 bin 880 TL para cezası uygulandı.

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