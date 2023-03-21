Çocuklara cinsel istismar uygulayan 4 rahip hakkında karar

Lizbon Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, Piskoposluk Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Lizbon Kardinali Manuel Clemente'nin kararıyla 4 rahibin kamusal aktivitelere katılmalarına yasak getirilerek, geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Söz konusu 4 rahibin cinsel istismar iddialarında direkt olarak suçlanmadığı, İnanç Doktrini Dairesi'nde başlayacak soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Lizbon Patrikhanesi'nde şimdiye kadar çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarından dolayı görevlerinden uzaklaştırılan rahiplerin sayısı 5'e çıktı.

SIFIR TOLERANS AÇIKLAMASI YAPILDI

Patrikhane, bu ay başında cinsel istismar olaylarına adı karışan 24 kişilik bir liste almış, bunlardan 5'inin aktif durumda olduğu, 8'inin vefat ettiği, 2'sinin kiliseden ayrıldığı, diğerlerinin ise kim olduklarının bilinmediğini açıklamıştı.

Portekiz'de ortaya çıkarılan Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarından sonra Kilise ilk olarak adı karışan rahiplerle ilgili sessiz kalmış daha sonra sivil toplum kuruluşları ve basından gelen tepkiler üzerine "sıfır tolerans ve şeffaf bir soruşturma" sözü vermişti.

73 YILDA 4 BİN 800 MAĞDUR

Portekiz Piskoposluk Konferansı (CEP) tarafından Kilise içindeki suiistimalleri araştırmak için oluşturulan Bağımsız Komisyonun yürüttüğü soruşturma kapsamında şubat ayında açıklanan raporda, 1950'den bu yana en az 4 bin 800 mağdur olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Katolik muhafazakar görüşlü olduğu bilinen Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da komisyonun raporundan sonra "hayal kırıklığına uğradığını ve şüpheli olan din adamlarının aklanana kadar görevlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini" söylemişti. (AA)