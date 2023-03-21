21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çocuklara cinsel istismar uygulayan 4 rahip hakkında karar

Çocuklara cinsel istismar uygulayan 4 rahip hakkında karar

Portekiz'de, çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına adı karışan Lizbon Patrikhanesi'ndeki 4 rahibin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 21:55
Takip Et
Çocuklara cinsel istismar uygulayan 4 rahip hakkında karar
+
Aa
-

Lizbon Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, Piskoposluk Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Lizbon Kardinali Manuel Clemente'nin kararıyla 4 rahibin kamusal aktivitelere katılmalarına yasak getirilerek, geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Söz konusu 4 rahibin cinsel istismar iddialarında direkt olarak suçlanmadığı, İnanç Doktrini Dairesi'nde başlayacak soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Lizbon Patrikhanesi'nde şimdiye kadar çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarından dolayı görevlerinden uzaklaştırılan rahiplerin sayısı 5'e çıktı.

SIFIR TOLERANS AÇIKLAMASI YAPILDI

Patrikhane, bu ay başında cinsel istismar olaylarına adı karışan 24 kişilik bir liste almış, bunlardan 5'inin aktif durumda olduğu, 8'inin vefat ettiği, 2'sinin kiliseden ayrıldığı, diğerlerinin ise kim olduklarının bilinmediğini açıklamıştı.

Portekiz'de ortaya çıkarılan Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarından sonra Kilise ilk olarak adı karışan rahiplerle ilgili sessiz kalmış daha sonra sivil toplum kuruluşları ve basından gelen tepkiler üzerine "sıfır tolerans ve şeffaf bir soruşturma" sözü vermişti.

73 YILDA 4 BİN 800 MAĞDUR

Portekiz Piskoposluk Konferansı (CEP) tarafından Kilise içindeki suiistimalleri araştırmak için oluşturulan Bağımsız Komisyonun yürüttüğü soruşturma kapsamında şubat ayında açıklanan raporda, 1950'den bu yana en az 4 bin 800 mağdur olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Katolik muhafazakar görüşlü olduğu bilinen Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da komisyonun raporundan sonra "hayal kırıklığına uğradığını ve şüpheli olan din adamlarının aklanana kadar görevlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini" söylemişti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
5
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
7
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.