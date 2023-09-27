Çocuklara tuzak kuran FETÖ’cü doktorun gizli kameradaki görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüleri gazeteci Timur Soykan, Halk TV’de yayınlanan 'Kayda Geçsin' programında paylaştı. Zoroğlu’nun kamerayı oyuncağın içine gizlediği belirtilen olaya ilişkin daha önce Zoroğlu’ndan tedavi almış bir çocuğun annesi de yayına bağlandı. Kamera kaydında ise Zoroğlu ve çocuğun evinden görüntüler yer alıyor.

“YÜZLERCE KEZ TECAVÜZE UĞRADIĞI SÖYLENEN ÇOCUKLARIN RAPORLARI TEMİZ ÇIKTI”

Programa bağlanan bir anne şunları söyledi;

“Bu net bir bilgidir, gerek benim kızım gerek diğer mağdur çocuklardan bir kısmı adli tıp raporu aldı. Yüzlerce kez tecavüze uğradığı söylenen çocukların raporları temiz çıktı. Benim kızım da bir uzman tarafından destek alıyor. Şu anda yaşadığı travmayı atlatabilmek adına terapi alıyor. Hocanın ketamin uygulamadığını söyleyenler oluyor.

DAMARDAN KETAMİN UYGULANMASINA KADAR ŞAHİT OLDUM

Ketamin temin edilmesinden uygulanmasına kadar, kızımın kolundaki iğne izlerine kadar, damardan ketamin uygulanmasına kadar şahit oldum. Kızıma uygulandı. Ben orada yürümeyecek durumda olan çocuklar gördüm. Ben Ayşe’nin o evde, bir bir buçuk ay, sabah akşam ketamin aldığını ben kulaklarımla duydum. Proföserin evinde. Bunların hepsi delilli. Salih hocanın ve beraberindekilerin cezalarını çekmesini istiyorum. Mağdur aileler, cezaevinde olanlar var. Bunların hepsine Salihzede diyorum.

Diğer doktorları, psikiyatr ve psikologları da bu olayın dışında tutmak istiyorum. Hepimizin onlara ihtiyacı var. Biz istiyoruz ki mağdur aileler, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na giderek ifade versin. Ki böyle yanlış insanların, böyle yanlış tanılarla tedavi yapmalarını engelleyelim.”