Çocuklarda artmaya başladı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzmanı, “Çocuklarda KOAH artmaya başladı” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Çocuklarda artmaya başladı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Dr. Serap Duru, 'Kronik obstrüktif akciğer hastalığı'nın (KOAH) çocuklarda görülme sıklığının arttığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tedavi gören Hasan Güvenç (76), 16 yıldır KOAH ile mücadele ediyor.

Dr. Serap Duru, Güvenç'in, 6 yaşında zatürre, 11 yaşında da verem tedavisi gördüğünü söyleyerek, KOAH'ın nedeninin çocuklukta geçirdiği ağır enfeksiyonlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Duru, KOAH'ın çocuklarda görülme oranının da arttığını belirterek, şunları söyledi:

“KOAH, hava yollarında daralma ile giden kronik bir hastalık. Özellikle yaş ilerledikçe hastalık geçici olmayan bir hale gelir. Hava yollarında daralma rahat nefes almayı engeller ve bu nedenle hastada öksürük krizleri ile nefes darlığı belirgin hale gelir. Hastalar bu öksürük ve nefes darlığından şikayetçi olduğu için doktora başvururlar. Tütün ve tütün ürünlerini kullanmaları, çevresel maruziyet, mesleki maruziyetler, evde yakılan kömür, odun, tezek maruziyeti akciğer yapısını bozar. Bizim KOAH'ta gördüğümüz 2 çeşit problem var. Birincisi, küçük hava keselerinin yapısının bozulması, bir de kronik bronşit. Onda da hava yolunun bir çeşit iltihaplanması. İritanlara maruz kalındıkça bu iki hastalık da aktive olur ve 'KOAH atağı' dediğimiz bir nedenle başvuru olur. Bizim de görevimiz bu hastalara en uygun tedaviyi vermek. En başta tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmamız gerekiyor. Mesleki maruziyet varsa onu en minimuma indirmemiz gerekiyor. Aşılanmak çok önemli. Grip ve zatürre aşısı mutlaka gerekiyor. Ayrıca evde odun, kömür yakılıyorsa bu konuda hastaların uzak durması gerekiyor.”

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