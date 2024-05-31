Çocuklarda besin alerjilerine uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Çocuklarda besin alerjileri, hem çocukların sağlığını hem de ailelerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğu biliniyor.

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban'a göre, süt ve yumurta küçük çocuklarda en sık karşılaşılan alerjik besinler olduğu vurguladı.

Çocuklar büyüdükçe buğday, soya ve kabuklu yemişler ile alerji sıklığı artmakta.

Besin Alerjilerinin Sıklığı ve Etkileri

Besin alerjileri, çocuklarda en sık deri (%60), sindirim sistemi (%50-60) ve solunum sistemini (%20) etkileyen bir durum olduğu bildirildi.

ABD'de her 13 çocuktan birisi besin alerjisi yakınması ile doktorlara başvurmakta ve son 15 yılda besin alerjilerinin görülüş sıklığı %50 oranında artmıştı.

Bilimsel Araştırmaların Işığında Besin Alerjileri

Bilimsel makalalerde besin alerjileri, son yıllarda tüm dünyada sıklığı artan, ciddi mortalite ve morbidite kaynağı olabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Ayrıca, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'nin yürüttüğü bir araştırmaya göre, besin alerjili çocukların yaklaşık yarısında birden fazla besine alerji görülmekte ve çocuk büyüdükçe süt ve yumurta alerjilerinin daha az görüldüğü saptanmıştı.

Uzman Önerileri ve Tedavi Yaklaşımları

Besin alerjilerinin tanı ve tedavisi konusunda, besin alerjisi şüphesi olan çocukların vakit kaybetmeden bir uzman tarafından muayene edilmesi gerekmekte.

Besin alerjisi tedavi edilmediği takdirde, nefes darlığından bulantıya, kusmadan deride kaşıntıya kadar birçok soruna neden olabilir ve ileri vakalarda hayati risklere dahi yol açabilir.

Çocuklarda besin alerjileri, çok yönlü bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir sağlık sorunu olduğu biliniyor.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, bu alerjilerin sıklığının arttığını ve erken tanı ile etkin tedavinin önemini vurgulamakta.

Ailelerin ve sağlık profesyonellerinin bu konuda bilinçli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşımakta.