Çocuklarda diş bozuklukları özgüveni yok eder mi

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok, ilk ortodontik muayene için de en uygun zamanın 4-5 yaş olduğunu söyledi. İşte diğer ayrıntılı bilgiler…

KAYNAK: DHA
Çocuklarda diş bozuklukları özgüveni yok eder mi

Kişiyi sosyolojik ve fizyolojik anlamda birçok olumsuzlukla karşı karşıya bırakan diş sağlığı, özellikle çocukluk döneminde yaşanıldığında ileriki yaşlarda istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Erken dönemde çene bozukluklarını, yanlış yutkunmayı ve ağız solunumunu tespit etmek ve erken müdahaleyi en iyi tedavi seçenekleriyle sağlamak için çocukların mutlaka ortodontik muayeneden geçmesi gerektiğini hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok konuyla alakalı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Ok, “Çocuğunuzun bugün yaşadığı veya ileride yaşaması muhtemel olan sorunları belirleyebilmek için mutlaka bir ortodontiste başvurmalısınız. Kısa süre içerisinde netleştirilen ortodontik problemleri daha küçük yaşta çözmek, ilerde büyük bir avantaj olacağı için çocuğun diş ve ağız problemlerini mutlaka önemsemek gerekiyor'' dedi.

EN UYGUN ZAMAN 4-5 YAŞ

Çocukların ilk ortodontik muayenesi için en uygun zamanın 4-5 yaş dilimi olduğunun altını çizen Ok, bazı durumlarda çocuğun bebeklik döneminde edindiği alışkanlıklardan dolayı da sorunlar yaşanabileceğini belirtti. Ok, erken yaşta uygulanacak ortodonti tedavisinin avantajları ile ilgili, “Çene büyümesinin yönlenmesi sağlanabilir, bebeklik döneminden gelen parmak emme ve benzeri ağız alışkanlıkları engellenebilir. Daha estetik bir diş görüntüsü elde edilebilir” şeklinde konuştu.

Her yaştan insana ortodonti tedavisi uygulansa da aynı durumun çocuklar için geçerli olmadığını hatırlatan Ok, “Ortodonti uzmanları, çocukların gelişimi devam ettiği için bazı ortodontik bozukluklarda çocukların büyüme potansiyelini değerlendirmek amacıyla kemik yaşı tayiniyle birlikte tedaviyi bekletebilir. Bu yaşlarda çeneye bağlı ortodontik bozukluklar büyüme gelişmenin yönlendirmesi yoluyla tedavi edildiği için daha kalıcı sonuçlar elde edebiliyor” dedi. Erken yaşlarda çene kemiklerinin gelişimi de göz önünde bulundurulduğunda ortodonti tedavisi için en uygun zamanın bu dönem olduğunu vurgulayan Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok, 10-15 yaş aralığındaki çocukların diş ve ağız problemlerinin diğer yaşlara göre daha çabuk çözüldüğünü belirtti.

DHA

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