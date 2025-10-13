Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), ergenler arasında giderek yaygınlaşan dövme ve piercing uygulamalarına ilişkin ilk kapsamlı klinik raporunu yayımladı.

Çocuk ve ergenlerde dövme ve piercing uygulamalarının popülerliğindeki büyük yükseliş, uluslararası uzmanları alarma geçirdi.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından hazırlanan klinik bir rapor, ebeveynleri potansiyel sağlık tehlikeleri konusunda uyarırken, işlemlerin uzun vadeli sosyal ve mesleki etkilerine de vurgu yaptı.

Çocuk ve gençlerde giderek artan vücut modifikasyonu eğilimi, sağlık çevrelerinde derin bir endişe oluşturdu.

Dünya çapında tanınan çocuk sağlığı uzmanları, özellikle hijyen kurallarına uyulmadan yapılan işlemlerin yol açabileceği geri döndürülemez sağlık sorunlarına dikkat çekti.

BİLİMSEL VERİLER CİDDİ RİSKLERİ ORTAYA KOYDU

AAP'nin 2017 yılında yayımladığı ve bu alandaki ilk kapsamlı kılavuz niteliği taşıyan raporun baş yazarı Dr. Cora Breuner, gençlere danışmanlık yaparken dikkatli araştırma yapmalarını ve dövme ya da piercing isteklerinin nedenlerini derinlemesine düşünmelerini önerdiğini ifade etti.

Rapor, dövme ve piercing'in yol açabileceği enfeksiyon, alerjik reaksiyon ve anormal doku gelişimi gibi sorunları ele aldı.

Piercing uygulamalarının enfeksiyon, kanama, kist oluşumu, alerji ve yara izleri gibi olumsuz sonuçlarla ilişkilendirildiğine yer verildi.

Uzmanlar, deri bütünlüğünün bozulduğu her türlü işlemde enfeksiyon riskinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Bilimsel araştırmalar, steril olmayan iğneler ve ekipmanlar aracılığıyla hepatit B, hepatit C ve HIV gibi ciddi viral enfeksiyonların bulaşma olasılığının bulunduğuna işaret etti.

Dermatolojik çalışmalar, dövme mürekkeplerindeki pigmentlerin yol açabileceği granülomatöz reaksiyonlar, likenoid döküntüler ve özellikle koyu tenli bireylerde daha sık görülen keloid (kabarık yara izi) oluşumu riskini ortaya koydu.

Londra'daki Great Ormond St Çocuk Hastanesi'nde Pediatrik Dermatoloji ve Dermatogenetik Profesörü olan Prof. Veronica Kinsler, ağız içi piercinglerin dişlere ve diş etlerine zarar verebileceğini, ayrıca şişlik sonucu solunum yolunu tıkayabilecek ciddi hematom (kan birikmesi) oluşumuna neden olabileceğini aktardı.

EBEVEYNLERE AÇIK İLETİŞİM ÇAĞRISI

AAP raporunda görev alan Dr. David Levine, ebeveynlerin artık dövme ve piercing'i yüksek riskli davranışların tek göstergesi olarak değerlendirmemeleri gerektiğini belirtti. Ancak bunun, işlemlerin güvenli olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Uzmanlar, ebeveynleri çocuklarıyla açık ve dürüst bir diyalog kurmaya teşvik etti.

Johns Hopkins All Children's Hastanesi'nden uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarına bu tür kalıcı kararların gelecekteki iş olanaklarını nasıl etkileyebileceğini hatırlatmalarını önerdi.

Ailelerin, çocuğun isteğini tamamen yasaklamak yerine, boyutu, yeri veya yaşı konusunda bir uzlaşmaya varmalarının, çocuğun gizlice ve güvensiz koşullarda işlem yaptırmasını engellemede daha etkili bir yaklaşım olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, işlem yaptırılacak yerin lisanslı, temiz ve hijyenik olduğundan emin olunması gerektiğini ve iğnelerin, eldivenlerin ve mürekkep kaplarının tek kullanımlık olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, tetanos ve hepatit aşılarının güncel olduğundan emin olunması gerektiğini de belirttiler.

Dr. Breuner, "Bu hizmetler güvenlik açısından çok yol kat etti ancak yine de temkinli yaklaşmak en doğrusu" ifadesini kullandı.

Çocuk ve ergen sağlığı uzmanları, bu tür modifikasyon kararları verilmeden önce daima bir çocuk doktoruna veya pediatrik dermatoloğa danışılmasını tavsiye etti.