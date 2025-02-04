Çocuklarda görülen göz kaymasına 10 farklı sebep ve tedavi yöntemleri

Göz kaymasının temel nedeni, göz kaslarının düzgün çalışmaması ve bu kasların beyinle uyumsuz çalışmasından kaynaklanan bir durum. Ancak, göz kaymasının çeşitli altta yatan sebepleri olabilir.

Göz sağlığı uzmanları, bu konuda şu bilgileri verdi:

"Göz kayması, doğuştan olabileceği gibi, travma, göz kaslarındaki zayıflık, şeker hastalığı, sinirsel bozukluklar veya genetik faktörlerden de kaynaklanabilir. Bazı çocuklarda göz kayması, gözdeki odaklama güçlükleriyle de ilişkilidir."

Birçok araştırma, çocuklardaki göz kaymasının genetik faktörlerden de etkilenebileceğini ortaya koydu.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi tarafından yapılan bir çalışmada, ebeveynlerinde göz kayması olan çocukların daha yüksek risk taşıdığı gözlemlendi. Bunun yanı sıra, göz kaymasının başka nedenleri arasında doğumsal problemler, göz kaslarının düzgün gelişmemesi ve bazı nörolojik hastalıklar yer almakta.

Pediatrik göz hastalıkları uzmanı Dr. Emily Scott, "Çocuklarda göz kayması, genellikle doğuştan gelen bir durumdur, ancak bazen göz kasları ya da görme yolu sorunları da bu duruma yol açabilir" dedi.

ERKEN TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Göz kaymasının erken yaşta teşhis edilmesi, uzun vadeli görme problemlerini önlemek için oldukça önemli. Eğer tedavi edilmezse, göz kayması çocukta derin görme bozukluklarına yol açabilir ve bu da ambliyopi (tembel göz) gibi kalıcı sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, çocuklarda göz kayması şüphesi varsa, bir göz doktoruna başvurulması gerekir.

Uzmanlar, tedavi seçenekleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Çocuklardaki göz kayması tedavisi, kaymanın nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Başlangıç aşamalarında gözlük kullanımı ve göz kaslarını güçlendiren özel egzersizler önerilebilir. Eğer göz kayması çok belirginse, cerrahi müdahale gerekebilir."

Göz kayması tedavisinde en yaygın yöntemlerden biri gözlük kullanımıdır. Ancak, bazı durumlarda gözlük tek başına yeterli olmayabilir. Bunun yanı sıra, bazı çocuklar için göz kaymasının tedavisi amacıyla gözleri paralel tutmaya yardımcı olan özel bantlar ya da cerrahi müdahaleler de gerekebilir.

Çocuk göz cerrahisi uzmanı Dr. Sarah Williams, "Eğer göz kayması şiddetliyse, cerrahi müdahale gerekebilir. Bu tür operasyonlar, göz kaslarını yeniden hizalamayı hedefler ve genellikle başarılı sonuçlar verir" dedi.

GÖZ KAYMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda göz kaymasının en belirgin belirtisi, gözlerin paralel olmaması ya da bir gözün ya da her iki gözün farklı yönlere kayması. Ayrıca, çocuklar başlarını belli bir açıyla tutarak ya da gözlerini kısarak görmek isteyebilirler.

Çocuk göz doktoru Dr. Julia Moore, "Ebeveynler, çocuklarının göz kayması yaşayıp yaşamadığını evde basit testlerle kontrol edebilir. Ancak kesin tanı için göz muayenesi gereklidir" dedi.

Bazı çocuklar göz kayması nedeniyle çift görme yaşar. Bu durum, çocukların okulda ya da günlük yaşamlarında zorlanmalarına yol açabilir. Bu nedenle, göz kayması durumunun erken teşhis edilmesi, okul başarısını da olumlu yönde etkileyebilir.

GÖZ KAYMASININ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Göz kaymasını tamamen önlemek mümkün olmasa da, bazı önlemlerle riskler azaltılabilir.

Özellikle genetik faktörler göz önünde bulundurularak, ailede göz kayması öyküsü olan çocukların düzenli göz muayenesine gitmeleri önerilir. Ayrıca, çocuklarda görme sorunları daha küçük yaşlardan itibaren fark edilebilir. Bunun için çocukların 6 aylık, 3 yaşında ve okul öncesi dönemlerinde düzenli göz kontrolleri yapılması önerilir.

ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI, ERKEN TEŞHİS İLE YÖNETİLEBİLİR

Çocuklarda göz kayması, genellikle tedavi edilebilir bir durumdur, ancak tedavi için erken tanı büyük önem taşır.

Genetik faktörlerden göz kaslarındaki zayıflığa kadar birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilen bu durum, uygun tedavi yöntemleriyle yönetilebilir.

Ailelerin, çocuklarında göz kayması ya da görme sorunları fark ettiklerinde göz doktoruna başvurmaları ve gerekli tedavi sürecini başlatmaları, uzun vadeli görme sorunlarının önlenmesinde kritik bir adım olacağı bildirildi.