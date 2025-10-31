Çocukluk çağının en sık rastlanan cerrahi sorunlarından biri olan kasık fıtığının (İnguinal Herni), tıbbi müdahale olmaksızın iyileşme göstermediği, aksine ciddi komplikasyonlara yol açabildiği dünya çapındaki bilimsel verilerle bir kez daha vurgulandı.

The American Pediatric Surgical Association (APSA) tarafından yayımlanan güncel kılavuzlar, çocuklarda görülen bu durumun doğumsal bir anomali olduğunu ve yetişkinlerdeki fıtık tiplerinden tamamen ayrıldığını ortaya koydu.

BİLİMSEL GERÇEK: KENDİLİĞİNDEN GEÇMİYOR

Uzmanlar, kasık fıtığının kökeninin, anne karnındaki gelişim sürecinde kapanması gereken karın zarı uzantısının (prosesus vajinalis) açık kalması olduğunu belirtti. Bu açıklıktan karın içi organların (bağırsak veya kız çocuklarında yumurtalıklar) kasık kanalına inmesiyle fıtık oluştuğunu dile getirdi.

Massachusetts Çocuk Hastanesi'nden Pediatrik Cerrahi Uzmanı Dr. Jonathan M. Samuels, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Çocuklardaki kasık fıtıkları, genellikle doğumdan kaynaklanan yapısal bir kusurdur. Yetişkinlerdeki gibi kas zayıflığıyla ilişkili değildir. Bu nedenle, 'bekle ve gör' yaklaşımının burada yeri yoktur; çünkü açık kalan kanal kendi kendine kapanmaz. İlaçla veya başka yöntemlerle iyileşme beklenmesi, hayati risk taşıyan boğulma durumuna davetiye çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

BOĞULMA RİSKİ BEBEKLERDE ÇOK DAHA YÜKSEK

Bilimsel araştırmalar, kasık fıtığının en büyük tehlikesinin, fıtıklaşan organın (genellikle bağırsak) sıkışarak kan akışının kesilmesi anlamına gelen boğulma (incarceration) durumu olduğunu gösterdi.

The Journal of Pediatric Surgery dergisinde yer alan bir makalede, boğulmuş fıtıkların üçte ikisinin özellikle bir yaş altındaki bebeklerde görüldüğü belirtildi.

Araştırmacılar, yaş ne kadar küçükse riskin de o kadar arttığını ve boğulmanın organ kaybına, hatta nadiren de olsa ölüme yol açabilecek acil bir cerrahi müdahale gerektirdiğini kaydetti.

Avrupa Pediatrik Üroloji Birliği (ESPU) eski başkanı, Prof. Dr. Martin C. G. van der Horst, erken tanı ve tedavinin önemini işaret etti.

Prof. van der Horst, "Özellikle prematüre doğan bebeklerde fıtık görülme sıklığı yüzde 30'lara kadar yükselmektedir. Ailelerin, çocuğun ağlaması veya ıkınmasıyla kasık bölgesinde oluşan, ancak sakinleşince kaybolan şişliklere karşı uyanık olması şarttır" şeklinde konuştu.

Şişliğin içeri gitmemesi, kızarması ve sertleşmesi durumunda ise zaman kaybetmeden acil servise başvurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

TEK TEDAVİ YÖNTEMİ: CERRAHİ MÜDAHALE

Uzmanlar, çocuklarda kasık fıtığının tek ve kesin çözümünün cerrahi olduğunu yineledi. Operasyonun, genellikle günübirlik bir işlem olup kısa sürdüğünü ve başarı oranının oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Cerrahi ile açık kalan fıtık kesesinin bağlanarak karın içi organların tekrar kasık kanalına inmesi engellenmiş oldu.