Çocuklarda kasık ve göbek fıtığının nedenleri?

Çocuklarda fıtık nasıl anlaşılır, ne yapmalı? Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Fatih Akbıyık merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu...

Fıtık, bir kas tabakasındaki güçsüzlük, açıklık anlamına geliyor. Bu durumda fıtık bulunduğu yerden başka bir organa geçip tehlike yaratabiliyor. Örneğin göbek fıtığı, diyafram ya da mide fıtığı, ameliyat kesi yerine ait fıtıklar olabiliyor. Fakat çocuk fıtıkları büyük insanlardaki gibi kas zayıflığından kaynaklanmıyor, kasık kanalının açık kalması anlamına geliyor.

İŞTE ÇOCUKLARDA KASIK VE GÖBEK FITIĞI NEDENLERİ

Çocuklarda en çok kasık fıtığına rastlanıyor. Özellikle de erkek çocuklarında...

Anne karnındaki fetüsün yani bebeğin gelişme evresinde 12-14 hafta arasında, böbreklerin alt kısmında testisler oluşuyor. Bebek gelişmeye devam ettiği sırada yavaş yavaş karnın alt kısmına doğru hareket ediyor. Bu sırada kasık kanalından geçerek torbaya iniyor. Ve o hareket sırasında peritonun bir kısmı yani karnın iç kısmını kaplayan zar tabakası testise yapışıyor, böyle olunca testis torbalarına çekiliyor. Böylece karın boşluğu ile kasık arasında bir bağlantı kalmıyor. Kese kapanması geciktiğinde ya da kapanmadığında ise fıtık haline gelebiliyor. Bağırsak, yumurtalıklar gibi karın içi organlarının bu kese içine girmesiyle de kasık fıtığı oluşuyor

İŞTE RİSKLERİ

Bağ dokusu hastalıkları gelişiyor.

Karın içi basıncını artıran kronik hastalıklar oluşuyor.

ÇOCUK FITIĞI NEDENLERİ

Göbek fıtığında göbek deliği içinde şişlik çıkıyor. Çocuk ağlarken ya da gülerken ya da ıkınırken o şişlik daha da belirgin hal alıyor...



Kasık fıtığında da benzer olarak; bu defa kasıklarda şişlik oluyor. Karın içi basınç azalınca da kayboluyor. Erkek çocuklarda o şişlik testis torbasına inebiliyor.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Göbekte ya da kasıklarda şişlik görülmesi her iki fıtığa delalet olabilir. Anne babaların bu şişliğe dikkat etmesi gerekir. Bir ekime kesinlikle baş vurulması gerekir. Ultrasonografi de o şişliğin nedeni kesinleştirilir.

ÇOCUKLARDA FITIK TEDAVİSİ

Göbek ve kasık fıtığı kesinlikle ameliyat edilmesi gereken bir hastalıktır. İlerlediğinde ciddi tehlikelere yol açabilir. Kasık fıtığı kendilğinden iyileşmez. Yapılacak mini bir kesi ile açık cerrahi veya kapalı ameliyatla hasta bir iki gün içeriside normale döner.