Çocuklarda makyajın büyük zararları

Cemile Balcı
Çocuklarda makyajın büyük zararları

Çocuklarda makyajın büyük zararları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı.

Çocukluk dönemi, bireyin fiziksel ve psikolojik gelişiminin en hızlı olduğu evrelerden biri olduğu biliniyor. Bu dönemde çocukların maruz kaldığı her türlü etken, gelecekteki sağlıklarını ve gelişimlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Son yıllarda, özellikle sosyal medyanın etkisiyle çocukların makyajla erken yaşta tanışması sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi. Ancak, çocuklarda makyajın potansiyel zararları konusunda pek çok uzman ve bilim insanı uyarılarda bulundu.

Son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle çocuklarda makyaj yapma yaşı giderek düştü.

Uzmanlar, bu durumun birçok cilt problemine yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Betül Kızılkan, erken yaşlarda makyaj malzemesi kullanımının cilt bariyerinin zarar görmesine, egzama, aşırı akne ve erken yaşlanma gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Erken yaşta makyaj malzemesi kullanımı, çocukların hassas cilt bariyerine zarar verebilir. Bu durum, cildin daha erken olgunlaşmasına ve çeşitli alerjik reaksiyonların gelişmesine neden olabilir.

Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut, sosyal medyanın ve ünlülerin etkisiyle çok küçük yaşlarda makyaj ürünlerinin kullanılmasının yaygınlaştığını ve bunun çeşitli dermatolojik hastalıklara davetiye çıkardığını vurguladı.

Uzm. Dr. Betül Kızılkan, erken yaşta makyaj malzemesi kullanımının egzama ve aşırı akne gibi cilt problemlerine yol açabileceğini belirtti. Özellikle içeriği belirsiz ve gereksiz ürünlerin kullanımı, ciltte ciddi sorunlara neden olabilir.

Ağır makyaj, cilt bariyerine hasar vererek erken yaşlanmaya sebep olabilir. Bu durum, çocukların ilerleyen yaşlarda daha ciddi cilt problemleriyle karşılaşma riskini artırır.

Sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan küçük çocukların makyaj yaptığı videolar, çocukların makyaja olan merakını artırmakta ve erken yaşta makyaj malzemesi kullanımını teşvik etti.

Uzmanlar, ailelerin bu konuda bilinçli olması ve erken önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Çocuklarda makyaj malzemesi kullanımının birçok zararı bulundu. Ailelerin bu konuda bilinçli olması ve çocuklarını bu tür ürünlerden uzak tutması büyük önem taşıdı.

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