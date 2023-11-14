Çocukları kış hastalıklardan nasıl koruruz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Ahmadova, kış mevsiminde en yaygın görülen çocuk enfeksiyon hastalıkları hakkında açıklamalar yaptı ve şu uyarıları yaptı:

“Kış mevsimi geldiğinde çocuklarda görülen yaygın hastalık türleri ise; soğuk algınlığı, akut gastroenterit, larenjit, sinüzit, zatürre, bronşit gibi alt solunum yolları enfeksiyonları şikayetleri sık başvuru sebeplerindendir. Çocuklarda en sık hastaneye başvuru nedenleri arasındadır.

Uygun yaklaşımla, bir kısmı evde kendiliğinden bir kısmı da sağlık kuruluşlarında doktorların müdahaleleriyle çoğunlukla iyileşebilir ancak iyi yönetilmezse vücutta ciddi su ve tuz kaybı, asit artışı, böbrek yetmezliği veya çoklu organ yetmezliği hatta ölüm gibi çok ciddi sonuçları da olabilen bir hastalıktır. Dünyada enfeksiyon nedeniyle çocuk ölümlerinin zatürreden sonra 2'nci sık nedenidir. Enfeksiyon dışında bazı kronik bağırsak hastalıkları, alerjik hastalıklar, hormonal kökenli hastalıklar, metabolik hastalıklar, sindirim sistemini tutan kronik iltihabi hastalıklar, hatta antibiyotik kullanımı gibi pek çok farklı nedenlerle de ishal ortaya çıkabileceği için uzayan veya tekrarlayan ishallerde ayrıntılı değerlendirme gerekebilir''

KORUNMA YÖNTEMLERİ ÖNEMLİ

Dr. Ahmadova, sözlerine şunları ekledi:

''Virüslerin bulaşması direkt temasla da damlacık yoluyla da bulaşabilir. Ağzı peçete ile kapamadan hapşırmak, öksürmek hatta yalnız nefes alıp vermeyle bile damlacıklar havada asılı kalmaktadır. Her virüsün boyutu birbirinden farklıdır. Küçük boyutlara sahip virüsler alt solunum yollarına kolayca ulaşabilmektedir. Kış aylarında viral enfeksiyon hastalıklarını yaklaşık dört- beş yaşındaki bir çocuk basit bir şekilde geçirebilirken, yeni doğmuş bir bebek bu hastalığı daha ileri seviye bronşit veya zatürre olarak geçirebilmektedir. Çocuklarda antibiyotik ve ilaç kullanımı konusunda hassas olmak, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak, ateş düşürme ve ölçme tekniklerini öğrenmek bu dönemde hem çocuğun hem de ailesi için daha kolay ve bilinçli geçirilmesini sağlamaktadır.''

İHA