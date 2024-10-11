Çocukları sosyal medyanın karanlık yüzünden koruyun!

Roblox ve Discord platformlarında "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" nedeniyle erişimin engellenmesi kararlarının ardından gözler ailelerin alması gereken önlemlere çevrildi.

Çocukların dijital bağımlılıkları konusunda en büyük görev ailelere düşüyor. Sorunu, akıllı telefonları çocukların elinden almak da çözmüyor. Bu sefer, çocuklarına son model telefonlar alarak okullara yollayan velilerin 'mahalle baskısı' ortaya çıkıyor.

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Son dönemde iki platforma erişimin engellenmesiyle sonuçlanan olayların, sosyal medyanın ve dijital bağımlılığın karanlık yüzünü ortaya çıkardığını belirten Armağan, burada ailelere büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin bu konuda sivil bir aile hareketine ihtiyacının olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada sosyolojik bir karar vermemiz gerekiyor. Nasıl ki kadın cinayetinde tüm toplum tepkisini gösteriyorsa, bir çocuk sosyal medyayı bağımlılık düzeyinde kullanıyorsa aynı şekilde tepki gösterilmeli.

Türkiye'nin dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımına ilişkin bir aile hareketine ihtiyacı var. Bu hareket ile çocuklara zararlı platformlar konusunda aileler, organize olup gerekli kurumlara şikayetlerini yapıp erişim engeli uygulamasını yaygınlaştırmalı. Bu konularda ailelere yönelik sık sık bilgilendirme yapılmalı.

Avustralya'da 14-16 yaşlarındaki çocuklar için sosyal medya hesabı açmasını yasaklamak amacıyla yasa çıkarma hazırlığı sürüyor. Türkiye'de de bu çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor."

"DİĞER PLATFORMLAR DA DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILMALI"

İpek Coşkun Armağan, Discord üzerinden yetişkinlerin yanı sıra küçük çocukların çok kolay kandırılabildiğini, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılması gibi birçok olumsuz durumun yaşanabildiğini ifade etti.

SERBEST ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Ailelerin dijital bağımlılıkla mücadele için öncelikle çocuklarına rol model olmaları gerektiğinin altını çizen Armağan, iyi vakit geçirilecek etkinliklere odaklanılması gerektiğini anlattı.

Armağan, "Belediyelerin tüm toplumu ilgilendiren bu konuyu temel bir sorun olarak alması ve serbest zaman yönetimi konusunda şehir içinde ve kırsalda etkinliklerin artırılması konusunda bir seferberlik ilan etmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

TUŞLU TELEFON SATIN ALSINLAR

Okul öncesi çocukların bile anne babalarının akıllı telefonlarını kullandıklarını, bunun toplumu daha iyi bir noktaya getirmeyeceğini vurgulayan Armağan, konuya çözüm için ailelere çocukları için tuşlu telefon satın almaları önerisinde bulundu.