Çocukları zehirlediler. Bu nasıl ilaçlama ?

İstanbul Sultangazi'de anaokulunun bodrum katı ilaçlandı. Zehirli maddeler binayı sarınca anaokulunda çocuklardan çalışana neredeyse herkes zehirlendi. 4'ü çocuk 9 kişi hastanelik oldu.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki olay dün gece 22.00'de yaşandı. 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokuluna zirai haşere ilacı sıkıldı.

Binada yaşayan vatandaşlarda nefes darlığı ve baş dönmesi şikayeti olunca olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı.

Sağlık ekipleri zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde zehirlenmelerin anaokuluna yapılan ilaçlamadan kaynaklı olduğunu tespit etti. Bina, itfaiye ekipleri tarafından havalandırılırken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

'BİNADA NEREDEYSE HERKES ZEHİRLENMİŞ'

Binada oturan Muharrem Arslan, “Anaokulunun sahipleri, böcek için ilaçlama yapmış, kimseye haber vermeden çıkıp gitmişler. 9 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar kusmaya başladıktan sonra kapılar açılıyor. İnsanların boğazı yanıyor. Binada nerdeyse herkes zehirlenmiş. Kronik rahatsızlıkları olanlar var babam gibi, onu da şu an hastaneye kaldırdılar." diye konuştu.

'KENDİLERİ BİNAYI TERK EDİP, DİĞERLERİNİ BİR NEVİ ÖLÜME TERK EDİYORLAR'

Anaokulu sahiplerinden şikayetçi olacağını söyleyen diğer bina sakini Ramazan Gümüş, ”Anaokulunun sahipleri binayı ilaçlama firmasına verip ilaçlatıyorlar. İlaçlama firması anaokulu sahiplerine Binaya kesinlikle 2-3 gün girilmemesi için talimat veriyor. Kendileri binayı terk edip gidiyorlar. Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis, anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri, 'Biz daha öncede ilaçlama yaptırdık böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde abim, annem, yengem, yeğenim ve babam da var. Şikayetçi olacağım” dedi.