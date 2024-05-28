'Çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz’ Yeni müfredata topyekün tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önerildiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” isimli yeni müfredatı geçtiğimiz gün onayladı. Yeni müfredat bilimsellikten uzak olması, soyut kavramlara yönelmesi ve dini nitelikli ifadelerin ağırlıkta olması nedeniyle tepki çekmişti.

Bakan Tekin’in yeni müfredatı onaylamasının sonrasında, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, konu hakkında açıklamalarda bulundu ve müfredatın geri çekilmesi için protestoların devam edeceğini vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ"

Yeni müfredatın onaylanmasının bir sürpriz olmadığını kaydeden Irmak, “Bunu kabul edecek ve susacak değiliz” dedi.

Müfredatın onaylanmasının ardından birçok siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütünün bir araya geldiğini ve bir eylem planı yapıldığını ifade eden Irmak, “Geniş tabanlı bir eylemlilik programı açıklayacağız. CHP, Dem Parti, Sol Parti, EMEP, TİP, çeşitli meslek odaları, sendikalar, Laiklik Meclisi toplantımızda yer aldı. Okulların açılma dönemine kadar protestolarımız sürecek. Gerekirse böyle bir müfredat varsa 'çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz' kampanyası başlatacağız” ifadelerini kullandı.

"GÖLGE BAKAN BİLAL ERDOĞAN"

Irmak, en önemli sorunun, bu durumdan etkilenecek olan aileler ve çocukların konu hakkında bilgilerinin olmaması olduğunu belirtti ve “Bu Yusuf Tekin modelidir. Yusuf Tekin’in kafasındaki gerici, dinci toplum tahayyülünü hayata geçirme projesidir. Arkasında da saray, sarayın milli eğitim kurumlarında görev alan tarikatçılar ve Milli Eğitimin gölge bakanı Bilal Erdoğan var” ifadelerini kaydetti