Çocukların ölümüne kar eğlencesi! Görenlerin yüreği ağzına geldi

Kaynak: DHA

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Karla oynamak isteyen çocuklar kimi zaman canlarını tehlikeye atarak oyun oynadı.

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatısına çıkan iki çocuk, birbirlerine kartopu atarak oyun oynadı. Ataşehir'de ise bir çocuğun, binanın çatısında oturarak karla oynadığı görüldü.

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Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu ile görüntülendi.

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Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde okulların tatil olması sebebiyle evlerinde olan 2 çocuk, öğle saatlerinde 5 katlı binanın çatısına çıkarak biriken karlarla oynamaya başladı.

Kiremitlerin üzerinde birbirlerine kartopu atan çocukların oyunu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde ise bir çocuğun müstakil bir evin çatısında oturarak karla oynadığı görüldü. Çocukların tehlikeli oyunları cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

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