Çocukların otoyoldaki tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da, oyun oynarken otoyola giren ve süratle giden araçları durdurmaya çalışan küçük çocuklar hayatlarını tehlikeye attı. Mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen çocukların oynadıkları tehlikeli oyun, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çocukların otoyoldaki tehlikeli oyunu kamerada

Bayrampaşa Orta Mahallesi, Avrupa Otoyolu yakınlarında mahallenin küçük çocukları, akşam saatlerinde bir araya gelerek yola çıktı. Oyun oynayan çocuklar, araçların süratle seyrettiği Avrupa Otoyolu'na girdi. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocukları, süratle giden araç sürücüleri korna çalarak uyardı. Mahalle sakinleri çocukların genellikle akşam saatlerinde oyun oynadığını, ailelerine şikayette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

YÜREKLERİ AĞIZA GETİREN O ANLAR KAMERADA

Çocukların canlarını hiçe sayarak otoyolda yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve oyun oynarken araçların önüne geçtikleri anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

"OYUN OYNADIKLARINI ZANNEDİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Şeyma Yıldıran, "Çocuklar gecenin bir yarısı caddeye çıkıp, araçların önünü kesiyorlar uyardığım halde. Aileleriyle de görüştüm. Çocuğun ailesiyle görüştüm, bana sahip çıkamadıklarını söylediler. Kapıları kilitlemelerine rağmen, çocuk evden kaçıyormuş. Sadece burada da değil, diğer caddede de otoyola çıkıp araçların önünü kesiyorlar. Duyduğum kadarıyla para istediklerini biliyorum. Burada tehlikede çocuklar. Allah korusun bir kaza olabilir burada, defalarca önlerini kesmeme rağmen beni dinlemiyor çocuklar. Babalardan biriyle görüştüm, o da sahip çıkamadığını söylüyor. Oyun oynadıklarını zannediyorlar ama aslında oyun değil. Ama bunun farkında, bilincinde değiller. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyorlar ama ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller" diye konuştu.

"ÇEVREYOLUNA ÇIKIYORLAR"

Bir başka mahalle sakini Saniye Toklu, "Çevre yoluna çıkıyorlar, küçükler. Bütün o araçlar, kornalar nasıl çalıyorlar. Ölen çocuklar olacak ama onlara suç bulmayacaklar, şoför ne yapsın? Şoförü mecbur bırakıyorlar. 1 saat yolu birbirine kattılar" dedi.

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