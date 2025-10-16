Dünya Genelinde 14 Yaş Altı Çocuğun Sosyal Medya Kullanımına Yasak Talebi Artıyor “Ipsos” tarafından hazırlanan “Education Monitor 2025” araştırması, dünya çapındaki yaygınlığın yüzde 71'inin 14 yaş altı kişilerin sosyal medyanın yasaklanmasının savunduğunu ortaya koydu.

Araştırmalar, sosyal medyanın çocukların psikolojik gelişiminin olumsuz etkilerini gösteriyor. Sosyal medyada kullanıcı artışıyla birlikte yasağın artması da gündeme geldi. Avustralya'da 16 küçük çocuk sosyal medya platformuna erişimini sınırlayan bir kanun tasarısını saklandı.

Yeni düzenlemeye göre çocuklar, ebeveyn izni olmadan Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat ve YouTube dahil birçok platformda hesap açamayacak.

Bu adımın ardından İtalya, İspanya, bazı ABD eyaletleri ve Güney Kore gibi ülkeler de benzer yasa tasarımları üzerinde çalışıyor. Araştırmaya göre, sosyal medya yasağına en çok destek veren ülkelerde Endonezya (%87), Fransa (%85) ve Kolombiya (%80) görüldüğünü, Türkiye'de insanların yüzde 76'sının çocukların sosyal medya kullanımının karşılandığını belirtti.

Akıllı telefonların yasaklanması konusunda ise dünya çapında yüzde 55'i yasaklanması planlanıyor. Fransa (%80), İrlanda (%70), İspanya (%69), İtalya (%67) ve Peru (%65) bu konuda öne çıkarken, Türkiye'de bu oran yüzde 53 olarak kaydedildi.

Araştırmada ayrıca yetişkinlerden ChatGPT benzeri yapay zekaların kullanılması konusunda görüşler ikiye bölündü. Dünya genelinde yüzde 37'si yapay zekanın okullarda yasaklanması savunulurken, yüzde 38'i bu görüşe çıktı.Türkiye'de bu oran yüzde 28 olarak ölçüldü.