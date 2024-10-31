Çocuklarını görebilmek için Müge Anlı'ya başvurmuştu! Evinin bahçesinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Çocuklarını görebilmek için Müge Anlı'ya başvurmuştu! Evinin bahçesinde ölü bulundu

Geçtiğimiz sene Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayhan Sarıkaya eski eşinin kardeşi ile evlendiğini söylemiş ve çocuklarını göremediği için Anlı’dan yardım istemişti.

Ayhan Sarıkaya, Erzincan’da eski eşi kardeşiyle evlenince çocuklarını görebilmek için Müge Anlı’nın programına katılmıştı. Sarıkaya evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Savcılık Ayhan Sarıkaya'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

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SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Sarıkaya'nın eski eşi canlı yayına bağlanarak, Ayhanile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü daha sonra hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini ileri sürmüştü.

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EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sarıkaya, Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyündeki evinin bahçesinde ölü bulundu.

Sarıkaya'nın hareketsiz şekilde bahçede yattığını gören komşuları durumu jandarmaya ihbar etti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Köye gelen sağlık ekipleri Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirtti. Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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