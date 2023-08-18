Çocuklarını yangından kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında çocuklarını dışarıya çıkaran anne, dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KOMŞULAR YARDIM ETTİ

Yangın, Yeni Mahalle'deki müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sahibinin gurbetçi olduğu ve yabancı uyruklu F.A.'nın kiracı olarak oturduğu müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evdeki yangını fark eden anne Sene El A., çocuklarını dışarıya çıkarıp komşularından yardım istedi.

ÇOCUĞUNU KURTARDI KENDİSİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen Sene El A., çocuğuyla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evdeki eşyaların zarar gördüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.