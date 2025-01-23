Çocukluk travmaları felç riskini artırıyor

Uzmanlar, çocukluk döneminde yaşanan ebeveyn boşanmasının, ileriki yaşlarda felç riskini yüzde 61 oranında artırabileceğini ortaya koydu. Kanada’daki Tyndale Üniversitesi'nden Psikoloji Öğretim Üyesi Mary Kate Schilke’nin liderliğindeki araştırmada, 65 yaş üstü 13.000 Amerikalının verileri incelendi. Katılımcıların yüzde 14’ü çocukluk döneminde ebeveyn boşanması yaşamıştı.

Bu gruptaki bireylerin, ebeveynleri evli kalanlara göre felç geçirme olasılığı daha yüksekti. Örneğin, ebeveynleri boşanmış bireylerin dokuzda biri felç teşhisi alırken, bu oran ebeveynleri boşanmamış bireylerde 15’te bir olarak tespit edildi.

STRES VE UZUN VADELİ ETKİLER

Schilke, sigara kullanımı, fiziksel hareketsizlik, düşük gelir, eğitim seviyesi, diyabet, depresyon ve sosyal desteğin azlığı gibi bilinen tüm felç risk faktörleri göz önünde bulundurulduğunda bile, boşanmış ailelerde yetişen bireylerin riskinin yüzde 61 daha fazla olduğunu belirtti. Araştırma, çocuklukta fiziksel veya duygusal istismar görmeyen bireyleri de kapsamasına rağmen, ebeveyn boşanmasının etkisinin devam ettiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, boşanmanın neden felç riskini artırdığını kesin olarak açıklayamasalar da, stresin uzun süreli etkilerinin bu sonuçta önemli rol oynayabileceğini düşünüyor. Çocuklukta yaşanan bu tür travmalar, bireyin psikolojik ve fiziksel sağlığını yaşam boyu etkileyebiliyor.

FELÇ RİSKİNİ AZALTMA ÖNERİLERİ

Uzmanlar, ebeveyn boşanması gibi çocukluk travmalarının uzun vadeli etkilerini azaltmak için erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Psikolojik destek ve stres yönetimi programları, riskleri azaltmak adına etkili yöntemler arasında yer alıyor.