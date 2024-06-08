Coğrafi tescilli üründe rekolte düştü. Tanesi 40 TL'ye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Coğrafi tescilli üründe rekolte düştü. Tanesi 40 TL'ye yükseldi

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa'da yetişen coğrafi tescilli enginarlarda hasat dönemi sona yaklaşıyor. Kış şartlarının etkisiyle hasat erken başlarken, rekoltedeki düşüş nedeniyle enginar fiyatları 40 liraya kadar yükseldi. Rekolte yarı yarıya azalınca, ürünler bu yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Hasanağa, kendine özgü toprak, su ve iklim koşullarıyla ünlü enginar üretimiyle dikkat çekiyor. Geleneksel tarım yöntemleriyle üretilen Hasanağa enginarı, büyüklüğü ve lezzetiyle Türkiye'nin diğer bölgelerinden ayrışıyor. Bölgedeki yaklaşık 150-200 dönümlük alanda yetiştirilen enginarlar, Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor.

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Her bir kök enginardan ortalama altı adet enginar alınırken, bu yıl bu sayı üçe kadar düştü. Enginarlar, tarladan hasat edildikten sonra en zorlu aşama olan soyma işlemi gerçekleştirilip vakumlanarak satışa sunuluyor. Bu yıl kış mevsiminin tam yaşanmaması nedeniyle enginar hasadı erken başladı ve hasat dönemi sona yaklaştı.

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Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, hava koşullarının enginar hasadını erken başlattığını belirtti. Kartoğlu, "Hava şartlarından dolayı enginar hasadımız erken başlamış oldu. Sonra havalar soğudu ama enginar büyümesi yavaşladı. Bu da rekoltenin düşmesine sebep oldu. Enginar fiyatları ilk çıktığında 50 liradan satıldı ama şu an 35-40 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 20 liraya satılan enginarlar 50 lirayı gördü. Fiyatlar bizim için normal. Bizi ancak kurtardı. 40 liradan bile kazancımız az oluyor" dedi.

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Kartoğlu, Hasanağa enginarının İstanbul gibi büyük şehirlerde bile kendi adıyla satıldığını ve bu tarlaların eskiden enginar dolu olduğunu, ancak gençlerin tarımda çalışmak istememesi nedeniyle üretimin azaldığını vurguladı. Kartoğlu "Bizim bunu arttırmamız lazım" diyerek endişelerini dile getirdi.

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