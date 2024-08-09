Çoğu emeklinin haberi dahi yok! Bunu yapanlar çift promosyon alabiliyor

Emeklilik maaşları ve promosyon ödemeleri, emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Farklı bankalardan emekli ve dul maaşı almakta olan vatandaşlar, her bir ödeme için ayrı ayrı promosyon alabilme hakkına sahipler.

Bu durum, emeklilere çift promosyon alma imkanı sunuyor. Yine de, aynı bankadan her iki maaşı da alan emekliler için, promosyon miktarı maaş dilimlerinin toplamına göre hesaplandığından, ödeme miktarı daha az olabilmektedir.

Dolayısıyla, çifte promosyon avantajlarından maksimum düzeyde yararlanabilmek adına, banka seçimi büyük bir titizlik gerektirmektedir. Emekli vatandaşların bazıları, belirli koşulları sağlamaları halinde çifte promosyon hakkı kazanabilmektedirler.

Eşi vefat etmiş bir emekli, eşinin maaşını ve kendi dul aylığını alıyorsa, promosyon ödemelerini de iki katına çıkarabilme şansına sahiptir. Ancak, bu olanaktan faydalanabilmek için yerine getirilmesi gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. İşte şartlar ve ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI İLE DUL MAAŞI BİLGİLERİ

Bir sigortalının vefatı halinde, yeterli sigorta süresine sahip olması durumunda geride kalan eşe maaş hakkı doğmaktadır. Çalışmayan ya da emekli olmayan eş, ölen sigortalının ölüm tazminatının yüzde yetmiş beşini talep edebilirken, çalışan veya emekli eş yüzde elli oranında hak kazanmaktadır.

Sigortalı kişinin ölümünden sonra eşinin maaş alabilmesi için, sigortalının en az 1800 gün süreyle maluliyet, yaşlılık ve hayat sigortası primlerini ödemiş olması gerekmekte, ya da asgari beş yıl sigortalılık süresi ile birlikte toplam 900 gün prim ödeme şartı aranmaktadır.