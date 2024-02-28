Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor

Coinbase'den yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların hesaplarında sıfır bakiye görebileceği ve alım-satım işlemlerinde hatalar yaşayabileceği belirtilerek, durumun farkında oldukları vurgulandı.

Şirket, yaşanan sorunların araştırıldığını ve kısa sürede bilgilendirme yapılacağını belirterek, "Varlıklarınız güvende." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Coinbase yetkilileri, müşteri ticaretinde iyileşme görülmeye başlandığını ancak artan trafik nedeniyle bazı müşterilerin hala giriş yapma, işlem gerçekleştirme, alım-satım ve bazı ödeme yöntemlerinde sorunlar yaşayabileceğini bildirdi.

Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte büyük bir artışla karşı karşıyayız, karşılaştığınız sorunlar için özür dileriz. Ekip durumu düzeltmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 60 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,9 artarak 2 trilyon 250 milyar dolara yükseldi.

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, TSİ 22.16 itibarıyla son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 artarak 61 bin 300 doların üzerine çıktı.