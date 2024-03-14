Çok değil iki yıl önce İstanbul'da kar fırtınası vardı

Gizem Ertürk
Çok değil iki yıl önce İstanbul'da kar fırtınası vardı
İklim krizi her geçen yıl kendini daha da derinden hissettiriyor. İklim değişikliğiyle beraber mevsim normalleri de değişti.

Tam 2 yıl önce bugün İstanbul’u kar fırtınası esir almıştı. Bu sene ise İstanbul’da kar yüzünü göstermedi.
Sosyal medyada yer alan bu video 14 Mart 2022 senesinde çekildi. Karın yağmasıyla aynı dakikada yolların kapandığını görülüyor.
Kar fırtınasının yoğunluğundan dolayı videoyu güçlükle çektiğini dile getiren kullanıcı, bunun tipiden öte bir şey olduğunu söyledi.
Videoyu çeken kullanıcı, bulutların İstanbul’un tam üzerinde olduğunu ifade etti.
Günlerdir bahsedilen Aybar Fırtınası’nın bu olduğunu söyleyen kullanıcı, metereologların “Tren gibi geliyor” sözünü hatırlattı.
Sadece 2 sene öncesine ait olan bu video görenleri şaşkına çeviriyor. Barajların her geçen gün kuruması mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iklim krizinin en büyük örneği.

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