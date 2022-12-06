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Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi

Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi adlı filminde izleyeceğimiz Büşra Pekin, geçirdiği inanılmaz değişimle ilgili olarak konuştu. Pekin iddia edilenlerin aksine yaşadığı değişimde estetik dokunuşlar olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:42
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Çok Güzel Hareketlerle ünlenen Büşra Pekin geçirdiği değişimin nedenini açıkladı

Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
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Çok Güzel Hareketler adlı programla tanıdığımız oyuncu Büşra Pekin ilerleyen zamanlar içerisinde verdiği 12 kilo sonrası bambaşka biri oldu. Gülse Birsel'in projesi için saçlarını sarıya boyatan ve tamamen başka biri haline gelen oyuncu için estetik yaptırdığı şeklinde haberler yapılmıştı.

Katıldığı bir etkinlikte hakkında çıkan estetik yaptırdı iddialarına açıklık getiren oyuncu Büşra Pekin yüzünde çok özel bir Hollywood tekniği kullanıldığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"YÜZÜMÜ GERDİRİYORUZ"

"Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla. Yüzümde bir tane estetik var. Sağlık ameliyatı sırasında aradan çıkarmıştım, dudaklarım kendi dudaklarım. Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım."

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