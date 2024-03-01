Çok işlenmiş gıdalar öldürüyor. 32 farklı sağlık sorununa yol açıyor

Hamburger, patates kızartması, çikolata, meşrubat ve mısır gevreğinin hazır gıda olduğu biliniyor. Bu yiyeceklerin “çok işlenmiş gıdalar” kategorisine girdiği ifade edildi. Bu gıdaların sağlığımız üzerindeki etkilerini ortaya koyan yeni ve geniş çaplı bir araştırma, çok işlenmiş gıdaların 32 farklı hastalığa neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya, ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları katıldı.

Toplam 10 milyon kişinin dahil olduğu 45 farklı çalışmanın verilerini bir araya getiren araştırmacılar, çok işlenmiş gıda tüketiminin, hayatımızı kısaltabilecek 32 farklı sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu buldu.

Araştırmaya göre, çok işlenmiş gıda tüketimi, kalp hastalığı riskini yüzde 50, obezite ve diyabet riskini yüzde 66, anksiyete riskini yüzde 53 artırıyor.

Ayrıca, çok işlenmiş gıdalar, ölüm riskini yüzde 21 yükseltiyor. Bu gıdaların, solunum, sindirim, kan basıncı ve kolesterol gibi diğer sağlık sorunlarını da tetiklediği belirtiliyor.

Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların günlük beslenmesinin yüzde 80'ini çok işlenmiş gıdalar oluşturuyor.

Uzmanlar, bu gıdaların, kimyasal katkı maddeleriyle hem lezzetli hem de zararlı hale getirildiğini söylüyor.

Bu gıdalarda, ucuz ve kalitesiz malzemeler kullanılıyor. Aroma, renk ve kıvam vermek için de çeşitli kimyasallar ekleniyor.

Bu araştırma, çok işlenmiş gıdaların sağlığa zararlı olduğunu gösteren son zamanlardaki çalışmaları doğruluyor.