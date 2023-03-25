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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşka geldi. Çok özel poz paylaştılar

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından sevgilisinin kucağına oturarak öpüştükleri anı paylaştı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 08:45
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Çok özel poz paylaştılar. Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşka geldi.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşka geldi. Çok özel poz paylaştılar
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Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cüretkar pozlarıyla sık sık gündem olan Erbil, bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşıyor.

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Birlikte tatile giden çift tatilden keyifli anlarını da paylaştı. Yasmin Erbil sevgilisinin kucağına oturduğu ve öpüştükleri anları da paylaştı. Erbil'in "Oh hi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in paylaşıma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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