Çok sayıda kaçak silahın ele geçirildiği operasyonda şüpheliler serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
Çok sayıda kaçak silahın ele geçirildiği operasyonda şüpheliler serbest bırakıldı
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik “Mercek” operasyonu yapıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip neticesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Nurdağı'nda silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli şahsın ev ve iş yerlerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi.

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ÇOK SAYIDA KAÇAK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 104 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 342 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 182 adet av tüfeği fişeği, 45 bin 935 TL ile 350 sterlin suç geliri para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden A.O. ve M.O.C. Başsavcılığın talimatı ile ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ö.A., A.Y. ve B.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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