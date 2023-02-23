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Çok sevilen kış sebzesi tekrar ısıtıldığında zehirliyor

Çok sevilen kış sebzesi olan ıspanağı tekrar ısıtılması hem vitaminlerini öldürüyor hem de içine lezzet vermek için konulanlar nedeniyle zehir saçmasına neden olabildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:18
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Çok sevilen kış sebzesi tekrar ısıtıldığında zehirliyor

Çok sevilen kış sebzesi tekrar ısıtıldığında zehirliyor
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Antioksidan özelliği yüksek olan ıspanağın faydalarının yanı sıra yanlış tüketildiğinde zararları da bulunuyor. Yeşil sebzeler tam bir vitamin deposu ve zengin besin içeriğine sahiptir. Özellikle ıspanak, bazı kronik rahatsızlıklara karşı korur ve kasları güçlendirir. İçerisinde bol miktarda C ve B vitaminleri bulunur. Kalsiyum açısından çok zengin besindir. 

ISPANAK NASIL TÜKETİLMELİ?

Ispanağı ayıklarken hasarlı yaprakları kullanmayın.Yabani otları temizleyin.Tükettikten sonra buzdolabına kaldırın ve tekrar ısıtmayın.

TEKRAR ISITILMASI ZEHİRLEYEBİLİR

Ispanağın doğal yapısında bulunan nitrat ise sürekli olarak ısı görürse nitrite dönüşebilir. Küçük bir çocuğun 5 mg nitrit alması bile zehirlenmeye neden olduğu bildirildi.

Ispanağın yanlış tüketimi bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Nitrat bakımından zengin olan bu sebze tekrar ısıtılınca içerisindeki nitrat, yüksek ısıya maruz kaldığı için sağlığa çok zararlı olan nitrite dönüşebilir. Nitritin fazla tüketimi sağlığa ciddi zararlar verir ve besin zehirlenmesine neden olur. İşlenmiş ve ısıl işlem görmüş etlerde kullanılan nitrat ve nitrit çok eser miktarda kontrollü olarak gıdaların bozulmaması için kullanır. Belirli standartları vardır ve kesinlikle standartlar dışına çıkılmaz.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Halsizlik Baş ağrısı Bulantı Mide krampları Ateş Bulanık görme Bazı durumlarda kanlı ishal görülebilir.

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